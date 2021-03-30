30.03.2021
11:43
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Культура

Путин наградил якутскую примадонну

Президент России Владимир ПУТИН присвоил вокалистке Театра оперы и балета республики Айталине АФАНАСЬЕВОЙ звание народной артистки страны, передает телеканал «Якутия 24».

«За большие заслуги в области искусства присвоить почетное звание народной артистки Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Айталина Афанасьева (Адамова) – заслуженная артистка Якутии и РФ, лауреат общероссийских и международных конкурсов вокалистов.

С осени 1995 года – солистка оперы Театра оперы и балета республики, член художественного совета.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://yk24.ru/index/kultura/yakutskoj-opernoj-pevicze-ajtaline-afanasevoj-prisvoili-zvanie-narodnogo-artista-rf
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