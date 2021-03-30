30.03.2021
11:43
801
Культура
Путин наградил якутскую примадонну
Президент России Владимир ПУТИН присвоил вокалистке Театра оперы и балета республики Айталине АФАНАСЬЕВОЙ звание народной артистки страны, передает телеканал «Якутия 24».
«За большие заслуги в области искусства присвоить почетное звание народной артистки Российской Федерации», — говорится в тексте указа.
Айталина Афанасьева (Адамова) – заслуженная артистка Якутии и РФ, лауреат общероссийских и международных конкурсов вокалистов.
С осени 1995 года – солистка оперы Театра оперы и балета республики, член художественного совета.
Фото: SakhaLife.ru.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.03.2021
55
30.03.2021
175
30.03.2021
201
30.03.2021
164
30.03.2021
177
30.03.2021
794
30.03.2021
196
30.03.2021
147
30.03.2021
268
30.03.2021
749
30.03.2021
316
30.03.2021
193
30.03.2021
830
30.03.2021
426
30.03.2021
1332
30.03.2021
152
30.03.2021
153
30.03.2021
259
30.03.2021
951
29.03.2021
1418
29.03.2021
814
29.03.2021
1049
29.03.2021
255
29.03.2021
746
29.03.2021
275
29.03.2021
1395
29.03.2021
739
29.03.2021
300
29.03.2021
310
29.03.2021
479
29.03.2021
592
29.03.2021
1650
29.03.2021
404
29.03.2021
265
29.03.2021
568
29.03.2021
347
29.03.2021
364
29.03.2021
659
29.03.2021
311
29.03.2021
329
29.03.2021
173
29.03.2021
234
29.03.2021
2008
29.03.2021
688
29.03.2021
526
29.03.2021
281
29.03.2021
263
29.03.2021
1935
29.03.2021
232
29.03.2021
508
29.03.2021
311
29.03.2021
389
29.03.2021
2516
29.03.2021
942
29.03.2021
206
29.03.2021
807
ТОП НОВОСТИ
28.03.2021
10821
28.03.2021
4740
24.03.2021
3693
24.03.2021
3396
24.03.2021
2852
26.03.2021
2651
26.03.2021
2567
29.03.2021
2517
29.03.2021
2395