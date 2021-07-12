12.07.2021
14:54
111
Общество
Путин наградил якутского журналиста медалью ордена
Указ Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации»
За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
МАКАРОВА Дмитрия Иннокентьевича – специального корреспондента Службы информационных программ ТВ филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Саха», Республика Саха (Якутия).
Фото: Из соцсети.
Источник: Президент Российской Федерации В. ПУТИН. Москва, Кремль. 11 июля 2021 года. № 413
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.07.2021
3
12.07.2021
102
12.07.2021
89
12.07.2021
151
12.07.2021
100
12.07.2021
114
12.07.2021
194
12.07.2021
343
12.07.2021
348
12.07.2021
171
12.07.2021
340
12.07.2021
474
12.07.2021
420
12.07.2021
260
12.07.2021
917
12.07.2021
209
12.07.2021
224
12.07.2021
1294
12.07.2021
878
12.07.2021
238
12.07.2021
244
12.07.2021
1331
12.07.2021
708
12.07.2021
2210
11.07.2021
975
11.07.2021
1461
11.07.2021
1379
11.07.2021
989
11.07.2021
835
11.07.2021
1122
11.07.2021
1789
11.07.2021
1446
11.07.2021
918
11.07.2021
539
11.07.2021
1160
11.07.2021
562
11.07.2021
1689
11.07.2021
624
11.07.2021
949
11.07.2021
1842
11.07.2021
1743
11.07.2021
4679
10.07.2021
2553
10.07.2021
1023
10.07.2021
1609
10.07.2021
2172
10.07.2021
919
10.07.2021
1996
10.07.2021
676
10.07.2021
797
10.07.2021
1224
10.07.2021
1170
10.07.2021
608
10.07.2021
1272
10.07.2021
874
10.07.2021
1506
10.07.2021
1226
10.07.2021
1095
10.07.2021
727
10.07.2021
736
ТОП НОВОСТИ
06.07.2021
6013
06.07.2021
4766
06.07.2021
4687
07.07.2021
4040
08.07.2021
3832
06.07.2021
3688
06.07.2021
2966
06.07.2021
2789