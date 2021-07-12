12.07.2021
14:54
111

Общество

Путин наградил якутского журналиста медалью ордена

Указ Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации»

За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

МАКАРОВА Дмитрия Иннокентьевича – специального корреспондента Службы информационных программ ТВ филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Саха», Республика Саха (Якутия).

Фото: Из соцсети.
Источник: Президент Российской Федерации В. ПУТИН. Москва, Кремль. 11 июля 2021 года. № 413
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх