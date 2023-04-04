Путин наградил якутского врача

Путин присвоил звание «Заслуженный врач РФ» якутскому врачу Анатолию Комиссарову Анатолий Комиссаров является заведующим травматолого-ортопедическим отделением РБ № 2 — ЦЭМП Владимир Путин своим указом присвоил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» заведующему отделением Республиканской больницы № 2 — Центра экстренной медицинской помощи Анатолию Комиссарову. Анатолий Комиссаров работает в здравоохранении более 39 лет, является врачом – травматологом-ортопедом высшей категории, заведующим травматолого-ортопедическим отделением, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры хирургических болезней и стоматологии Мединститута СВФУ. С 2001 по 2020 год – главный внештатный специалист, травматолог-ортопед Минздрава республики. С 2005 года возглавляет травматолого-ортопедическое отделение, в котором работают 25 сотрудников, свыше 80% врачей и медицинских сестер отделения имеют квалификационную категорию.

Фото: пресс-службы Источник: ЯСИА

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