Общество
Путин наградил якутского врача
Путин присвоил звание «Заслуженный врач РФ» якутскому врачу Анатолию Комиссарову
Анатолий Комиссаров является заведующим травматолого-ортопедическим отделением РБ № 2 — ЦЭМП
Владимир Путин своим указом присвоил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» заведующему отделением Республиканской больницы № 2 — Центра экстренной медицинской помощи Анатолию Комиссарову.
Анатолий Комиссаров работает в здравоохранении более 39 лет, является врачом – травматологом-ортопедом высшей категории, заведующим травматолого-ортопедическим отделением, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры хирургических болезней и стоматологии Мединститута СВФУ.
С 2001 по 2020 год – главный внештатный специалист, травматолог-ортопед Минздрава республики.
С 2005 года возглавляет травматолого-ортопедическое отделение, в котором работают 25 сотрудников, свыше 80% врачей и медицинских сестер отделения имеют квалификационную категорию.
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