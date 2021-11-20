20.11.2021
10:20
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Спорт

Путин наградил якутского судью

Указ Президента Российской Федерации «О награждении государственной наградой Российской Федерации»

21:52 19 ноября 2021

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КУПРИЯНОВУ Александру Аммосовичу – директору государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская специализированная спортивная школа олимпийского резерва в г. Покровск»

Президент

Российской Федерации                                                              В.Путин

Москва, Кремль

18 ноября 2021 года

№ 659

Справка

Александр Куприянов родился 27 мая 1959 года в с. Кердем, Орджоникидзевского района Якутской АССР. Окончил Омский государственный институт физической культуры и спорта. Александр Аммосович является заслуженным работником физической культуры Якутии, заслуженным тренером ЯАССР и России

Воспитанники Куприянова стали первыми чемпионами СССР и России по кикбоксингу: Петр Инокентьев по муйа-тай, Иннокентий Макаров и Сергей Третьяков по савату и один из  первых профессиональных спортсменов по единоборством в  Советском Союзе Андрей Артамонов. Под его руководством впервые в СССР по линии министерства образования  открыта школа кикбоксинга, которая  стала кузницей подготовки спортсменов  национальной сборной команды страны.

Александр Куприянов известен в стране и за рубежом, как ведущий специалист по судейству. Он единственный представитель в России, странах Востока, СНГ и Азии  обладающий званием судьи международной категории  экстра-класса в  любительском кик-боксинге  (IAKSA) и первый судья международной категории по муай тай (IFMA) в странах СНГ.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: из открытых источников
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