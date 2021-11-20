Путин наградил якутского судью

Указ Президента Российской Федерации «О награждении государственной наградой Российской Федерации»

21:52 19 ноября 2021

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КУПРИЯНОВУ Александру Аммосовичу – директору государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская специализированная спортивная школа олимпийского резерва в г. Покровск»

Президент

Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль

18 ноября 2021 года

№ 659

Справка

Александр Куприянов родился 27 мая 1959 года в с. Кердем, Орджоникидзевского района Якутской АССР. Окончил Омский государственный институт физической культуры и спорта. Александр Аммосович является заслуженным работником физической культуры Якутии, заслуженным тренером ЯАССР и России.

Воспитанники Куприянова стали первыми чемпионами СССР и России по кикбоксингу: Петр Инокентьев по муйа-тай, Иннокентий Макаров и Сергей Третьяков по савату и один из первых профессиональных спортсменов по единоборством в Советском Союзе Андрей Артамонов. Под его руководством впервые в СССР по линии министерства образования открыта школа кикбоксинга, которая стала кузницей подготовки спортсменов национальной сборной команды страны.

Александр Куприянов известен в стране и за рубежом, как ведущий специалист по судейству. Он единственный представитель в России, странах Востока, СНГ и Азии обладающий званием судьи международной категории экстра-класса в любительском кик-боксинге (IAKSA) и первый судья международной категории по муай тай (IFMA) в странах СНГ.