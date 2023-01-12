Путин наградил якутского солдата орденом Мужества посмертно

Айсен Николаев встретился с матерью погибшего в СВО якутянина.

По поручению Президента страны Владимира Путина глава Якутии Айсен Николаев 12 января передал Орден Мужества матери погибшего в зоне проведения специальной военной операции разведчика, гвардии ефрейтора Ярослава Грекова Жанне Грековой.

«Ваш сын, Ярослав Анатольевич Греков, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награждён Орденом мужества. Ваш сын доблестно сражался и в августе прошлого года погиб за нашу Родину. Память о таких бойцах, как Ваш сын, всегда будет в наших сердцах, они останутся для нас примером мужества и верности своему воинскому долгу. Выражаю благодарность, что вырастили такого сына», – сказал Айсен Николаев.

Жанна Грекова рассказала, что её сын с 2017 года служил в рядах Вооружённых Сил РФ по контракту. «Он был разведчиком 14-ой бригады спецназа. Служил по убеждениям – с самого детства готовился и хотел стать военным. В специальной военной операции участвовал с самого первого дня. Героически погиб при выполнении боевого задания», – сказала она.

Жанна Александровна является педагогом-психологом и вместе с другими психологами Республиканского психологического центра при Министерстве по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) участвует в большой работе по оказанию комплексной психологической поддержки участникам СВО, демобилизованным, их семьям и близким.

«Работа ведётся в нашем центре, расположенном на ул. Курашова, дом 36. Все психологи очень опытные, работаем каждый по своей специализации. Я работаю с семьями погибших участников спецвоенной операции. Сопровождаю семьи от получения извещения. Эту работу необходимо проводить. Семьи участников СВО, которые ждут близких и родных, испытывают страхи, волнение, у них высокая тревожность, и они нуждаются в специализированной помощи, которую оказывают наши психологи», – отметила Жанна Грекова. Всего психологи центра охватили психологической помощью более 5 тысяч человек.