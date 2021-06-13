Путин наградил уроженца Якутии

Уроженца Алданского района Якутии, сердечно-сосудистого хирурга Валентина ФИЛАТОВА наградят орденом Пирогова за мужество, проявленное во время операции в горящей клинике в Благовещенске, передает телеканал «Якутия 24».

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении десяти медиков, участвовавших в операции. «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, наградить работников клиники кардиохирургии ФГБОУ ВО “Амурская государственная медицинская академия”», – говорится в документе.

Так, помимо якутянина орден Пирогова присудили главному врачу Александру Коротких, заведующему отделением Виктору Никитину, врачам Георгию Кондратову, Александру Филиппову и Станиславу Фуксу. Медалью Луки Крымского наградят медсестер Елену Андриевскую, Надежду Науршину и Анжелику Хорсак, а также санитарку Ирину Хангану.

2 апреля 2021 года произошел пожар в клинике Амурской медакадемии – горела кровля на площади около 1,6 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 128 человек, однако команда медиков, среди которых был Валентин Филатов, продолжила операцию на сердце 61-летнего пациента. Здание клиники было полностью обесточено, в операционную электричество подавалось автономно от автомобиля газодымозащитной службы. Врачи находились в здании в течение двух часов, а горение ликвидировали спустя полчаса. #Якутия

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