06.10.2021
13:59
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Политика

Путин наградил Семена Олесова

Указ президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации»

За многолетнюю безупречную государственную службу наградить

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ» XX ЛЕТ

ОЛЕСОВА Семена Семеновича – аудитора Счетной палаты Республики Саха (Якутия).

Президент Российской Федерации В. ПУТИН. Москва, Кремль. 1 октября 2021 года. № 558

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