Путин наградил руководителя общественного движения Якутии

Президент России Владимир Путин наградил руководителя регионального отделения «Матери России» Прасковью Борисову благодарственным письмом за плодотворную общественную деятельность в ходе Всероссийской конференции «Сердце Матери -Сердце России».

В конференции участвовали представители из 85 регионов нашей страны. Якутию представляли участница встречи Владимира Путина с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции Марина Бахилина, члены Якутского регионального отделения, представители минтруда республики.

Всероссийское общественное движение «Матери России», созданое в феврале 2012 года, на сегодняшний день объединяет более 700 общественных организаций, работающих в сфере семьи, материнства и детства в Российской Федерации. Региональное отделение в Якутии действует в 36 муниципальных образованиях.

Конференция была приурочена к 10-летию создания Всероссийского общественного Движения «Матери России». По итогам конференции в состав центрального совета ВОД «Матери России» вошли руководитель ЯРО ВОД «Матери России» Прасковья Борисова и повар центра помощи комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья «Берегиня» Марина Бахилина.