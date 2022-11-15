15.11.2022
10:22
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Образование

Путин наградил ректора АГИКИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» ректору АГИКИ Саргылане Игнатьевой.

Ректор Арктического государственного института культуры и искусств получила награду «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».

Указ №816 подписан Владимиром Путиным в Кремле 14 ноября.

Фото: Пресс-службы АГИКИ.
Источник: Пресс-служба АГИКИ.

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