Путин наградил орденом семью из Якутии

Указом Президента России за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительской славы» награждены Людмила и Пётр Пестряковы, воспитавшие семерых детей, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

В торжественной церемонии вручения государственной награды приняли участие заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«Поздравляю вас с наградой, я знаю, что у вас большая и дружная семья. Хорошо понимаю, что дети требуют постоянного внимания и постоянной заботы. В то же самое время дети дарят нам обратно радость. Я желаю вам успехов. Очень важно, что в вашей семье растут новые граждане Российской Федерации, а значит, сильнее становится наша страна. Всего вам самого доброго», – отметил Юрий Трутнев.

Якутия традиционно славится многодетными семьями. В 33 тысячах многодетных семей воспитывается свыше 112 тысяч детей. Республика является лидером по рождаемости и на Дальнем Востоке, и в Российской Федерации.

«От всей души поздравляю замечательную семью Пестряковых с высокой государственной наградой. Это признание нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным семейных ценностей Якутии и чествование лучших семей республики. Вырастить семерых дочерей – огромный труд. Многодетные семьи – наша гордость и самое главное богатство», – сказал Айсен Николаев.

Росстат обнародовал предварительные данные по Всероссийской переписи населения. «В Якутии благодаря таким многодетным семьям проживает 996 тысяч человек. В этом году в республике уже родилось 4096 маленьких якутян. В этом году в Якутии появится миллионный житель. Это самый лучший подарок на 100-летие нашей Республики», – подчеркнул глава республики.

«Я очень горд и рад за нашу семью. В следующем году будем отмечать 30-летие нашей семьи, а наши дочери – это наше счастье», – отметил глава семьи Пётр Пестряков и выразил благодарность руководству страны и республики за помощь и поддержку многодетных семей.

Супруги Пестряковы создали семью в 1993 году в селе Борогонцы Усть-Алданского района, позднее переехали в Якутск. За почти 30 лет совместной жизни у них родились семь дочерей, сегодня уже подрастают три внучки. Глава семьи Петр Пестряков работает начальником пожарной части, является майором внутренней службы. Принимает активное участие в деятельности Лиги отцов Якутии.

Людмила Пестрякова – любящая жена, заботливая мама и бабушка. Она увлекается рукоделием: бисероплетением, валянием из шерсти, шитьём. Передаёт свой опыт ведения домашнего хозяйства дочерям и внучкам.

Семья Пестряковых принимает активное участие в общественных мероприятиях. Девиз семьи – «В здоровом теле – здоровый дух». По инициативе главы большого семейства с 2016 года среди сотрудников частей и подразделений Якутского пожарно-спасительного гарнизона ежегодно проводятся соревнования по многоборью, куда входят национальные и пожарно-прикладные виды спорта. С 2020 года Петр Пестряков на общественных началах работает главным тренером мужской сборной команды Якутска по волейболу, он сам является двукратным чемпионом и призёром республиканских соревнований.

Две старшие дочери Пестряковых – Любовь и Марианна – уже обзавелись своими семьями, растят внучек Петра и Людмилы. Ещё одна девочка учится на третьем курсе Якутского колледжа технологии и дизайна, занимается рисованием и фотографированием, играет на хомусе. Три дочери Пестряковых — школьницы, учатся в Саха политехническом лицее. Самая младшая ходит в детский сад.

Активная жизненная позиция, тяга к творчеству, пропаганда здорового образа жизни семьи Пестряковых является ориентиром для многих семей республики.

От имени вице-премьера семье были вручены подарки, в том числе сертификат на приобретение телевизора. А от республиканских властей – четыре планшета.

Напомним, орден «Родительской славы» – государственная награда Российской Федерации. Он учреждён Указом Президента России от 13 мая 2008 года № 775. Награда вручается гражданам РФ за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.