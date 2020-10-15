15.10.2020
16:30
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Официально

Путин наградил очень известную якутянку

За большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА

МИХАЙЛОВУ Евгению Исаевну — президента федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», Республика Саха (Якутия).

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

НОСКОВА Алексея Петровича – управляющего директора акционерного общества «Полюс Алдан», Республики Саха (Якутия).

Президент

Российской Федерации                                                                                  В.Путин

Москва, Кремль

12 октября 2020 года

№ 617

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3230339
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