Официально
Путин наградил очень известную якутянку
За большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить
ОРДЕНОМ ПОЧЕТА
МИХАЙЛОВУ Евгению Исаевну — президента федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», Республика Саха (Якутия).
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
НОСКОВА Алексея Петровича – управляющего директора акционерного общества «Полюс Алдан», Республики Саха (Якутия).
Президент
Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
12 октября 2020 года
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