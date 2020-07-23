Путин наградил Лебедева

АО «Саханефтегазсбыт» в лице генерального директора Виктора Лебедева награждено памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МЫ ВМЕСТЕ». Награда вручена от имени президента РФ на торжественной церемонии 23 июля. Напомним, президент Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», запущенную в период борьбы с коронавирусом. Акция «Мы вместе» стартовала 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, Общероссийский народный фронт (ОНФ) и ряд волонтерских организаций. Цель акции — поддержка пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса COVID-19.



Фото: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт» Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»

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