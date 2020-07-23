23.07.2020
15:37
967
Политика
Путин наградил Лебедева
АО «Саханефтегазсбыт» в лице генерального директора Виктора Лебедева награждено памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МЫ ВМЕСТЕ».
Награда вручена от имени президента РФ на торжественной церемонии 23 июля.
Напомним, президент Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», запущенную в период борьбы с коронавирусом.
Акция «Мы вместе» стартовала 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, Общероссийский народный фронт (ОНФ) и ряд волонтерских организаций. Цель акции — поддержка пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса COVID-19.
Фото: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.07.2020
73
23.07.2020
121
23.07.2020
189
23.07.2020
164
23.07.2020
336
23.07.2020
961
23.07.2020
163
23.07.2020
239
23.07.2020
418
23.07.2020
243
23.07.2020
188
23.07.2020
311
23.07.2020
177
23.07.2020
215
23.07.2020
535
23.07.2020
233
23.07.2020
609
23.07.2020
340
23.07.2020
1273
23.07.2020
319
23.07.2020
364
23.07.2020
585
23.07.2020
1098
23.07.2020
1730
23.07.2020
1005
23.07.2020
516
23.07.2020
525
23.07.2020
302
23.07.2020
252
23.07.2020
562
23.07.2020
919
22.07.2020
1651
22.07.2020
717
22.07.2020
497
22.07.2020
664
22.07.2020
2453
22.07.2020
661
22.07.2020
1145
22.07.2020
536
22.07.2020
646
22.07.2020
537
22.07.2020
2415
22.07.2020
535
22.07.2020
507
22.07.2020
960
22.07.2020
989
22.07.2020
1224
22.07.2020
483
22.07.2020
422
ТОП НОВОСТИ
17.07.2020
7850
20.07.2020
7510
21.07.2020
6685
17.07.2020
6615
17.07.2020
5971
20.07.2020
5910
17.07.2020
5440
20.07.2020
5353
17.07.2020
4588