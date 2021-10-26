Путин наградил главу якутского улуса за смелость при спасении людей

Под таким заголовком ТАСС опубликовал информацию о награждении президентом РФ медалью «За спасение погибавших» четырех россиян, в числе которых глава наслежной администрации муниципального образования «Тит-Арынский наслег» Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) Григорий Лукин. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на портале официальных правовых актов. ТАСС неточно назвал должность Григория Лукина — он глава наслега, а не улуса, но это не умаляет самого факта мужественного поступка представителя муниципальной власти Якутии.

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью «За спасение погибавших» Лукина Григория Дмитриевича — главу наслежной администрации муниципального образования «Тит-Арынский наслег» Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)», — говорится в документе.

Также за смелость при спасении погибавших награждены кровельщик из Пермского края Павел Радаславский, сотрудник ивановской пожарной части Александр Ценацевич и Валерий Данилов из Волгоградской области.

Как еще в 2018 году сообщил yakutiamedia.ru ссылкой на ulus.media, глава Тит-Арынского наслега Якутии спас односельчанку.

Во время перегона скота через мост в ледяную реку упала жительница села Чкалово Татьяна Романова. У частных скотовладельцев Романовых 13 мая затопило хотон, баню, туалет. Но 15 мая вода спала, и они решили отогнать скотину обратно через мост между старой и новой деревней. Высота моста составляет 2 метра. 58-летняя Татьяна Антоновна сопровождала на мосту 7 дойных коров и 8 голов молодняка. А ее супруг Валерий Михайлович в это время перевозил молодняк на мотолодке. Но случилось непредвиденное: в беспокойной толкучке животные столкнули хозяйку в воду. Тяжелая одежда, болотные сапоги, наполнившиеся водой, дважды окунали женщину головой в ледяную воду. Поднялся ветер, который стал относить беспомощно барахтающуюся в воде Татьяну все дальше от моста.

К счастью на мосту оказался глава Тит-Арынского наслега Григорий Лукин, который не раздумывая бросился в воду со льдинами, стал тащить Татьяну за воротник. По его словам, глубина была большая, ноги не могли нащупать дна. К тому времени к краю моста подбежал муж и подоспела еще одна женщина, фельдшер Елена Евстафьева, шедшая на работу. Так подняли на мост сначала Григория Дмитриевича, затем все вместе — Татьяну Антоновну.

За этот мужественный поступок глава Тит-Арынского наслега Хангаласского улуса Григорий Лукин получил в эти дни высокую награду от президента России.