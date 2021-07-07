07.07.2021
21:25
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Официально

Путин наградил двух якутян

За активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ЧЕРКАШИНА Ивана Петровича – заместителя председателя общественной организации – Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск Республики Саха (Якутия).

За заслуги в освоении авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПИЛОТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЮХИНУ Сергею Алексеевичу – руководителю летно-методического отдела летной службы акционерного общества «Авиакомпания «Якутия», Республика Саха (Якутия).

Президент

Российской Федерации                                                         В.Путин

Москва, Кремль

2 июля 2021 года

№ 394

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: sakha.gov.ru
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