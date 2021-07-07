Путин наградил двух якутян

За активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи наградить МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ ЧЕРКАШИНА Ивана Петровича – заместителя председателя общественной организации – Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск Республики Саха (Якутия). За заслуги в освоении авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПИЛОТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ЮХИНУ Сергею Алексеевичу – руководителю летно-методического отдела летной службы акционерного общества «Авиакомпания «Якутия», Республика Саха (Якутия). Президент Российской Федерации В.Путин Москва, Кремль 2 июля 2021 года № 394

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: sakha.gov.ru

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