Официально
Путин наградил двух якутян
За активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
ЧЕРКАШИНА Ивана Петровича – заместителя председателя общественной организации – Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск Республики Саха (Якутия).
За заслуги в освоении авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПИЛОТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ЮХИНУ Сергею Алексеевичу – руководителю летно-методического отдела летной службы акционерного общества «Авиакомпания «Якутия», Республика Саха (Якутия).
Президент
Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
2 июля 2021 года
№ 394
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