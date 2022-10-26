!!!В России провели тренировку по нанесению массированного ядерного удара

Путин наблюдал за тренировкой стратегических сил сдерживания

Кремль: под руководством Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. По полигону «Кура» на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с «Плесецка» и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Проведена проверка подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками. Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объёме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, сообщает тгк РИА Новости

Шойгу сказал, что проведена тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника