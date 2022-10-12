Владимир Путин: Мяч на стороне ЕС

Мировая экономика переживает острый кризис — Путин. Президент РФ на форуме «Российская энергетическая неделя» отметил, что некоторые отдельные участники рынка руководствуются собственными интересами, ведут подрывную деятельность.

Путин о ЧП на «Северных потоках»: нет сомнений, что это акт международного терроризма, это опаснейший прецедент, конкуренты таким образом заставляют европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам. В этом ряду и попытки подорвать Турецкий поток.

Режим в Киеве организует политические убийства, расправы над мирными жителями, не останавливается перед атомным терроризмом, все факты доказаны и задокументированы. По его словам, идеологами и заказчиками являются те, кто хочет окончательного разрыва РФ и ЕС: «они хотят прибрать к рукам рынок».

Американский СПГ уступает российскому газу по качеству и цене — Путин. Президент отметил, что цены на американский СПГ значительно выше. Любые поставки могут «уплыть» в другие регионы мира, американские танкеры разворачивались на полпути, потому что им предложили большую цену. На помощь Европе тогда пришла Россия.

Отремонтировать «Северные потоки» возможно, но это будет иметь смысл в случае их экономически обоснованной эксплуатации и безопасности.

Мяч, как говорится, на стороне ЕС — хотят, пусть просто откроют кран с газом. Президент отметил, что Россия к этому готова.

Только в текущем году спотовый механизм образования на газ принесет убытки в размере 2% ВВП ЕС. Их можно было бы избежать долгосрочными контрактами, а теперь охают — сами и виноваты! — Путин

Не надо отказываться от сотрудничества с Россией — Путин Президент отметил, что по данным ЕС, экспорт в Россию составил 89,3 млрд евро, импорт — 165 млрд. «Мы продаем свой товар, мы готовы покупать европейские товары, но они же сами не продают! Ввели эмбарго на товары», — отметил Путин.

По чужой команде ЕС сознательно идут на деиндустриализацию своих стран — Путин Президент России процитировал американского экономиста Фридмана: «Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, надо принять закон, по которому продавцы не могут продавать помидоры по цене более 2 центов за фунт, тут же получите дефицит помидоров. То же самое с нефтью и газом». Владимир Путин отметил, что нужно четко понимать — если ограничить цены, установить ценовые потолки, это увеличит дефицит энергоресурсов.

Россия не будет поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них – Путин

Российский газ будет размещен на мировых рынках — Путин Президент России отметил, что в планах на горизонте 2025 общий объем нефтяного экспорта, как и объем добычи нефти, сохранится примерно на текущем уровне. Также, по его словам, в 2025 году 80% энергетического оборудования будет российского производства.

Россия продолжит переход на расчеты в нацвалютах — Путин Президент РФ в качестве примера привел рубль и юань в равных пропорциях при поставках газа.

Региональные власти начнут выделять не менее 100 тыс руб на одно подключение — распоряжение Путина «Я прошу региональные власти обеспечить субсидии на покупку газового оборудования 100 на одно подключение», — сказал президент РФ.

В России стоимость электроэнергии — самый низкий уровень в Европе — Путин