Путин: Банки пьют кровь из людей до гробовой доски

На совещании с правительством главным вопросом стала процедура досудебного банкротства. Владимир Путин попросил обратить особое внимание на положение пожилых людей и пенсионеров, сообщает тгк РБК.

«Банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов <…>, но потом эти люди превращаются в вечных должников. Банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить», — сказал он.

По мнению президента, такие люди должны подпадать под процедуру досудебного банкротства.