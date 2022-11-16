16.11.2022
22:24
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Финансы

Путин: Банки пьют кровь из людей до гробовой доски

На совещании с правительством главным вопросом стала процедура досудебного банкротства. Владимир Путин попросил обратить особое внимание на положение пожилых людей и пенсионеров, сообщает тгк РБК.
«Банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов <…>, но потом эти люди превращаются в вечных должников. Банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить», — сказал он.

По мнению президента, такие люди должны подпадать под процедуру досудебного банкротства.

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Фото: РИА Новости
Источник: тгк РБК

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