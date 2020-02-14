«Пути Великих свершений»: участники проекта проследуют по следам Олгон-Горинской экспедиции

Более девяти лет назад группа ученых, издателей и энтузиастов начали воплощать в жизнь проект «Пути Великих свершений» — уникальный и единственный проект по систематизации и обобщению истории и этнографии в глобальном процессе расширения России и освоения огромных пространств Северо-Востока, Дальнего Востока, Тихоокеанского побережья и Арктики.

Выпущена серия томов исторического альбома «Пути великих свершений», осуществляются съемки цикла историко-документальных теле- и радиопередач об освоении Дальнего Востока, создается постоянно действующая музейная экспозиция, организуются научно-исследовательские экспедиции по Дальнему Востоку. Руководитель проекта – постоянный представитель Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу Георгий Никонов.

При поддержке Русского географического общества в этом году началась работа над федеральным проектом «Пути великих свершений: от Московского царства до Великой Российской державы».

С 20 по 24 февраля стартует научная историко-этнографическая экспедиция «Пути великих свершений» в Еврейскую автономную область и Хабаровский край с участием группы ученых, краеведов, историков, кинофотодокументалистов, общественных деятелей и членов Русского географического общества.

Экспедиция пройдет по маршруту «Олгон-Горинской экспедиции» русского путешественника, географа, исследователя Дальнего Востока, этнографа, писателя Арсеньева Владимира Клавдиевича, состоявшейся с 18 ноября 1917 г. по 31 января 1918 года.

Основными целями предстоящей экспедиции обозначены: изучение изменений, произошедших на территории Еврейской автономной области и Хабаровского края за последние 100 лет, сравнительно с описаниями и картами дневника В.К. Арсеньева.

Члены экспедиции планируют посетить музеи, библиотеки, встретиться с общественностью, историками, краеведами, руководством и населением сел и районов Еврейской автономной области и Хабаровского края.

Организаторы экспедиции: правительство Республики Саха (Якутия) в лице постпредства Якутии по ДФО, Якутское отделение Русского географического общества, ГУП «ТЦТР», Издательство «Русский Остров» (г. Владивосток), Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова.

Собранные материалы будут использованы в освещении вопросов сохранения историко-культурного наследия, выпуска телепередач, создания фильмов, новых альбомов серии «Пути великих Свершений», материалов для СМИ, Русского Географического общества.