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2 марта 2019, 12:40
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Путевки на «Россию» получат все призеры!

На предстоящем чемпионате Дальневосточного федерального округа по вольной и женской борьбе в Нерюнгри (1-3 марта) будет разыграно 80 путевок на ЧР-2019.

Традиционный отборочный чемпионат соберет лучших борцов Республики Саха (Якутия), Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, а также Республики Бурятия, которая выставит сильнейший состав (Александр Богомоев, Евгений Жербаев, Балдан Цыжипов, Тамир Гармаев, Арсалан Будажапов и другие). Как вы знаете, в ноябре 2018 года указом президента Владимира Путина два сибирских региона Бурятия и Забайкальский край вошли в состав Дальневосточного федерального округа. За счет присоединения двух регионов Дальний Восток увеличился на 2 млн 64 тысячи 947 человек. Соответственно, отбор на чемпионат страны в любом виде спорта стал более конкурентноспособным. В связи с этим, все победители и призеры предстоящего чемпионата Дальнего Востока по вольной и женской борьбе получат допуск к участию на чемпионате России. Кроме того, финалисты ковра ДВФО выполнят норматив мастера спорта Российской Федерации. В соревнованиях допускается провес в 2 кг. Напомним, что предстоящий дальневосточный ковер пропустят лидеры якутской команды Эдуард Григорьев, Арыйаан Тютрин, Тимур Николаев, Петр Павлов, Ньургун Александров, Константин Власов, которые уже имеют путевки на ЧР-2019.
1 марта с 17:00 по 17:30ч состоится жеребьевка во всех весовых категориях. Среди мужчин — 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 127 кг, среди женщин — 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.

2 марта с 8:00 по 8:30ч состоится процедура взвешивания во всех вышеуказанных весовых категориях. С 10:00ч начнутся предварительные схватки. С 11:00 по 11:30ч — торжественное открытие соревнований. С 16:00 по 18:00ч — полуфинальные встречи.

3 марта с 8:00 по 8:30ч состоится процедура взвешивания для участников финала и утешительных встреч. С 10:00 по 12:00ч — утешительные встречи. С 13:00 по 15:00ч — финальные поединки во всех категориях.

Текст и фото Николай БЯСТИНОВ

Источник: Пресс-служба Федерации спортивной борьбы РС(Я)
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