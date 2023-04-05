🥇🥈🥉Матаннанов, Обоев, Бюлтясов и неожиданно Прудецкий завоевали путевки на «Игры Дыгына-2023» 💪🏽

В Центре спортивной подготовки «Триумф» завершился первый отборочный турнир по национальному многоборью на финал «Игр Дыгына». 23 атлета в течение двух дней оспаривали четыре путевки на главный турнир года.

По итогам семи видов состязаний стали известны имена четырех обладателей заветных путевок. Опытный многоборец из Таттинского улуса Николай Матаннанов с 32 очками занял первое место. На второе место вышел нюрбинский атлет Николай Обоев, третьим стал Айал Бюлтясов из Верхневилюйского улуса, для которого участие на «Играх Дыгына» станет дебютным. И наконец, четвертую путевку в летний финал завоевал Петр Прудецкий из села Табалах Верхоянского улуса.

🥇🥈🥉 Путевки на финал Игр Дыгына завоевали:

Николай Матаннанов👍🏽

Николай Обоев👍🏽

Айхал Бюлтясов👍🏽

Петр Прудецкий👏🏼