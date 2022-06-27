АО «Алмазы Анабара» Группы АЛРОСА совместно с Министерством образования РС (Я) и Министерством промышленности и геологии РС (Я) запускают проект обучения работников Общества на производственных участках «Путевка в жизнь.2.0».

Идея проекта заключается в том, что АО «Алмазы Анабара» предложило организовать дистанционное обучение своих работников в ВУЗах и ССУЗах республики, с получением технического среднего специального и высшего профессионального образования, для работников предприятий, работающих вахтовым методом без отрыва от производства. При этом вступительные и курсовые экзамены предлагается принимать выездным способом или дистанционно.

«Это позволит нашим сотрудникам одновременно работать и получать образование и специальность без отрыва от производства и откроет им возможность карьерного и профессионального продвижения. Со своей стороны, предприятие должны создать своим работникам все возможности для получения такого образования, от предоставления свободных дней для обучения, технических решений для бесперебойной связи до гарантии трудоустройства по новой специальности», — отмерил заместитель генерального директора АО «Алмазы Анабара» Алексей Окороков.

Сейчас идет совместная работа с Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), другими ведомствами по приему на целевые места и организации дистанционного обучения в ВУЗах и ССУЗах по индивидуальному графику обучения.

«АО «Алмазы Анабара» будет пилотной площадкой для этого проекта, который рассчитан до 2027 года. По итогам проекта в течении 5 лет, предприятие сможет получит ежегодно по 40 мотивированных, опытных инженерно-технических работников, которые впоследствии станут основой развития предприятия, его кадровым ресурсом», — подчеркнул Алексей Окороков.