24.02.2022
16:07
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Путешествия & Отдых
Путешествующих якутян уже коснулись события на Украине
Известный режиссер Kostas Marsaan, возвращающийся из Египта в Москву написал в своем Фейсбук:
Нас посадили в Минеральных водах. Что будет дальше неизвестно.
Позже добавил, что объявили вылет через 5 минут.
Другой якутянин Тамерлан Васильев, вылетевший этим же маршрутом был более эмоционален.
Три часа назад Kostas Marsaan сидя в бизнес лаундже Каира, сказал: либо наш самолет собьют, либо экстренно посадят. В итоге, только что приземлились в Минеральных водах.
Подписчики с облегчением выдохнули: «Слава богу!»
Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
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