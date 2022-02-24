24.02.2022
16:07
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Путешествия & Отдых

Путешествующих якутян уже коснулись события на Украине

Известный режиссер Kostas Marsaan, возвращающийся из Египта в Москву написал в своем Фейсбук:

Нас посадили в Минеральных водах. Что будет дальше неизвестно.

Позже добавил, что объявили вылет через 5 минут.

Другой якутянин Тамерлан Васильев, вылетевший этим же маршрутом был более эмоционален.

Три часа назад Kostas Marsaan сидя в бизнес лаундже Каира, сказал: либо наш самолет собьют, либо экстренно посадят. В итоге, только что приземлились в Минеральных водах.

Подписчики с облегчением выдохнули: «Слава богу!»

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
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