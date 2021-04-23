С 25 апреля по 10 декабря Акционерная компания «Железные дороги Якутии» совместно с ООО «Лена-Транс» проведут стимулирующую акцию «Путешествуй с нами и получай призы».

Для участия в акции необходимо в период с 25 апреля по 10 декабря 2021 года воспользоваться услугами ООО «Лена-Транс» и мультимодальными перевозками АО «АК «ЖДЯ», включающими проезд железнодорожным транспортом и трансфер от/до ж.д. вокзала до/от города Якутска.

При покупке билета на проезд любыми видами транспорта ООО «Лена-Транс» (катера «Марлин», теплоход «Виктор Рукавишников», суда на воздушной подушке), а также талонов на трансфер пассажирам поезда в кассах АО «АК «ЖДЯ» и ООО «Лена-Транс» выдается купон для участия в акции.

Пассажиры, желающие принять участие в акции, должны заполнить отрывную часть купона и оставить в специальных урнах в кассе АО «АК «ЖДЯ» в городе Якутске, в Пункте ожидания пассажиров на причале Нижний Бестях, на железнодорожном вокзале Нижний Бестях, на теплоходе «Виктор Рукавишников» и кассах ООО «Лена-Транс», а также подписаться на страницы @ooo_lena_trans, @rwyakutia в приложении Инстаграм.

Приняв участие в акции, можно выиграть различные призы, среди которых элетроинструменты, бытовая техника, цифровая техника, сертификаты на проезд речным транспортом ООО «Лена-Транс» (теплоход «В.Рукаваишников», катера «Марлин», СВП), сертификат на проезд в поезде по маршруту Нижний Бестях – Владивосток – Нижний Бестях, сертификат на отдых на базе «Нахот» с оплатой проезда железнодорожным транспортом по маршруту Нижний Бестях – Нерюнгри — Нижний Бестях и многое другое. Главный приз акции – автомобиль УАЗ Хантер.

Промежуточные розыгрыши состоятся 7 мая 2021 года,

-2 июля 2021 года и 30 июля 2021 года. Финальный розыгрыш состоится 15 декабря 2021 года.

Розыгрыш призов будут проводится в прямом эфире официального инстаграм аккаунта @ooo_lena_trans.

Подробно о правилах проведения акции можно узнать на сайте www.rw-y.ru в разделе «Информация», на страницах @ooo_lena_trans, @rwyakutia в приложении Инстаграм или отсканировав QR-код.