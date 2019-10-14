14.10.2019
11:15
73
Культура & Образование
Путешествие «По странам и континентам»
Струнный ансамбль Arco ARTico Филармонии Якутии приглашает жителей и гостей города Якутска отправиться в музыкальное путешествие по странам и услышать музыку композиторов со всего мира.
В концерте примут участие артисты симфонического хора Филармонии Якутии: Леонид Анциферов и Дмитрий Никифоров-Келлер.
Стоимость билета 500 рублей
Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27,оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж
Тел. (4112) 47-63-35.
Онлайн-продажи на сайте: www.filarmony.ru
Фото: Филармония Якутии.
Источник: Филармония Якутии.
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