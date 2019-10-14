Путешествие «По странам и континентам»

Струнный ансамбль Arco ARTico Филармонии Якутии приглашает жителей и гостей города Якутска отправиться в музыкальное путешествие по странам и услышать музыку композиторов со всего мира. В концерте примут участие артисты симфонического хора Филармонии Якутии: Леонид Анциферов и Дмитрий Никифоров-Келлер. Стоимость билета 500 рублей Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27,оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж Тел. (4112) 47-63-35. Онлайн-продажи на сайте: www.filarmony.ru

Фото: Филармония Якутии. Источник: Филармония Якутии.

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