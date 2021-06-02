Путешествие детей во времени

В Международный День защиты детей гостями музея «Мир времени» Александра КОШУКОВА стали воспитанники Школы блогеров нерюнгринского Центра развития творчества детей и юношества. Во главе с руководителем Юлией КОЛЕСНИКОВОЙ 9-11-летние ребята впервые пришли в этот музей, чтобы познакомиться с любопытными экспонатами, собранными известным краеведом и коллекционером, народным депутатом Якутии.

Музей Александра Кошукова примечателен тем, что в нем нет единой темы или концепции, благодаря чему каждый посетитель – любого возраста, уровня интеллектуальной подготовки или профессии — может найти что-то своё личное, интересное и любопытное именно для себя. В этом плане всегда примечательна реакция самых юных посетителей. Современные школьники хорошо информированы, многое знают и слышали. Но не было еще случая, когда ребята, которые пришли в этот музей, не открыли бы для себя много нового даже в том, что они уже вроде бы хорошо знают. Потому что одно дело знать теоретическую сторону предмета. И совсем другое — увидеть эти же предметы собственными глазами, потрогать их руками, испытать, как они на самом деле работают.

Тем более, что в этот день публика пришла хорошо подготовленная – блогеры, даже юные, многое знают потому, что интересуются многими сторонами истории. Они знают, как правило, больше своих сверстников, и потом умеют об этом рассказать на своих личных страницах.

Что может быть интересно юным блогерам, отличающимся от большинства сверстников активной жизненной позицией и общественной деятельностью? Конечно, об истории России они уже кое-что знают из школьной программы, из прочитанных книг и телепередач. Но одно дело – рассказанные кем-то истории, и совсем другое – увидеть своими глазами предметы ушедших эпох. А что ещё более ценно и важно – возможность взять исторические предметы в руки, ощутить их материал, цвет, вес, ауру, и таким образом потрогать прошлое буквально своими руками.

Юным посетителям музея всегда очень нравится, что, в отличие от всех других музеев, в Александра Кошукова можно вести себя свободно. Можно трогать все экспонаты руками, крутить ручки сирен тревоги, включать и слушать старинные музыкальные шкатулки, примерять водолазные костюмы и оригинальные шляпы, прицеливаться из пистолетов, нажимая на курок, листать книги, набирать свой текст на пишущей машинке, затачивать лезвия, заглядывать в стереоскоп начала ХХ века, дающий полную иллюзию 3D-изображения, и так далее.

Ведь не секрет, что все дети любят поиграть, потрогать своими руками, испытать вещь, попробовать её на «зубок». В такие минуты музей Александра Кошукова превращается в настоящую игровую комнату, делая путешествие детей во времени захватывающим и увлекательным приключением. «Оказавшись» в далеком прошлом, они часто спрашивают: «А это что такое?», «А это для чего?», и получив ответ от внимательного и всезнающего гида, которым всегда является сам собиратель и хранитель коллекции Александр Кошуков, удивляются еще больше, расширяя свои представления об истории и окружающем мире. Дети и подростки всегда с удовольствием и интересом рассматривают экспонаты и слушают историю уникальных предметов, о существовании которых они раньше даже не догадывались.

Что понравилось детям на этот раз? Конечно, коллекция макетов оружия самых разных эпох – от старинных мечей викингов и топора средневекового палача, французской шпаги 1812 года и дуэльных пистолетов, из которых стрелялись Пушкин и Лермонтов, до стрелкового оружия, использовавшегося в годы Великой Отечественной войны. Как это ни удивительно, но коллекция оружия одинаково заинтересовало и мальчиков, и девочек. Девочки тоже с удовольствием «постреляли». Череп найденного в вечной мерзлоте Якутии древнего носорога, фрагменты мамонтовой кости, его позвонок и зуб весом два килограмма. Конечно, семейный альбом с фотографиями, который много раз был в руках последнего российского императора Николая Второго и членов его семьи. А ещё всех детей впечатлила стеклянная мухоловка, устроенная по принципу ловушки. На обычно задаваемый основателем музея вопрос назначении этой «колбы» смог ответить только крупный ученый, президент Академии Наук Якутии, для всех других этот хитрый предмет остается загадкой.

О том, что им понравилось и что впечатлило больше всего, рассказывают юные посетители музея.

Дмитрий ПРОВОТОРОВ, 10 лет, ученик гимназии №2:

«Мне очень понравился музей и все его экспонаты. Было очень интересно. Особенно запомнилось оружие. Советские ножи с надписями, их разная раскраска. Я покрутил сирену, она напомнила мне, как работает вентилятор».

Ольга КОЛЕСНИКОВА, ученица третьего класса лицея №24:

«Мне все понравилось, особенно нож, у которого одна половина верхушки будто бы «поранена». Я была удивлена, что у древних животных — мамонта и носорога — такие крупные кости. Раньше я не задумывалась над тем, что в годы войны существовала такая громкая сирена для объявления тревоги. А здесь её увидела. Мухоловка меня очень впечатлила, я не представляла, что такая штука есть, и она может работать. В музее было очень интересно».

Вероника ШНАЙДЕР, ученица четвертого класса гимназии №2:

«Меня удивило, что раньше писали не как, как мы сейчас — по электронной почте, а на большой пишущей машинке. Я нажимала на её клавиши. Это похоже на компьютер, но совсем не так. Тут надо сильно нажимать, и текст печатается на бумаге. Очень понравились картины из кожи. И, конечно, мухоловка тоже впечатлила. Я не знала, что так тоже можно насекомых ловить».

Взрослый гость музея, специалист по контрольно-измерительным приборам и автоматизации Павел НОВОПАШИН приехал в Нерюнгри из Анапы, в том числе для того, чтобы посетить музей Александра Кошукова:

«Не ожидал здесь увидеть экспонаты такого уровня. Очень большая коллекция. Впечатлило оружие, музыкальные шкатулки. Фотоальбом Николая Второго – вообще, уникален. Такого не найти нигде в мире».

Руководитель школы блогеров ЦРТДЮ Юлия КОЛЕСНИКОВА:

«Я во второй раз в этом музее, и не перестаю удивляться! Каждый раз, прикасаясь к предметам старины, не верится, что такое когда-то существовало. Тяжелые утюги, своеобразная печатная машинка, крохотный первый телевизор. Сейчас экраны телефонов у многих людей больше, чем первый телевизор! Топор палача производит неизгладимое впечатление. Там такие резцы, как будто смайлик нарисован. Совершенно оригинальная мухоловка — даже представить такое невозможно. Мы очень рады, что в нашем городе есть такой музей. Будем и дальше приводить сюда детей из центра, знакомить их с тем, что здесь собрано. Это для них и познавательно, и интересно».

Напомним, что музей «Мир времени» не имеет чёткого расписания работы, но бесплатно открыт для всех желающих. Надо заранее договориться о встрече с основателем музея, народным депутатом Якутии Александром Кошуковым, предварительно записавшись по телефону 8-924-862-07-11. Обязательно соблюдение действующих на момент посещения санитарных правил в связи с пандемией коронавируса. Сам создатель и собиратель музея, если у него есть свободное время, открывает двери и в качестве гида и подробно рассказывает гостям о каждом экспонате и истории его происхождения.

«Мы всегда с удовольствием принимаем в нашем музее детскую аудиторию. Рады видеть, как у юных гостей зарождается интерес к нашей истории, к познанию нового. У человека, хорошо знающего и чувствующего историю, пробуждается интерес не только к прошлому, но и к настоящему и будущему своей страны, а значит, и любовь к родному Отечеству. Мы всегда хотим видеть в наших юных согражданах не только умных, интеллектуально развитых, любознательных людей, но и настоящих патриотов. Своими экскурсиями вносим посильную лепту в воспитание подрастающего поколения.