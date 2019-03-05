Путешественник снимет фильм про Якутию

Наша команда снимет фильм, который покажут по федеральным каналам, а также мы планируем подготовить видеодневники, в которых будет передано все наше путешествие, в том числе и по региону Якутии, сообщил журналист, видеоблогер Богдан Булычев в ходе «Актуального интервью» на телеканале «Якутия 24»

«Стартовали мы из Иркутска, доехали до острова Ольхон на Байкале где хотели уйти на Мирнинский зимник через Усть-Кут, но решили пойти по БАМу (Байкало-Амурская магистраль), далее вышли в Тынду, и из нее поднялись по федеральной трассе «Лена» до Якутска», — сказал он.

Богдан Булычев отметил, что цель экспедиции доехать до самой северной точки Чукотки, до мыса Шелагского.

«Мы будем первыми, кто приедет на мыс Шелагского на автомобиле. Наша основная цель — рассказать о красивых местах», — сказал он.

Также он отметил, что на земле, похожая уникальная погода, как в Якутске есть только в Норвегии и Финляндии, которая позволяет наблюдать северное сияние во всей ее красе.

Подробнее о том какие трудности возникают в путешествиях, а также о перспективах туризма в Арктике смотрите в передаче «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия 24».

Фото с ru.wikipedia.org