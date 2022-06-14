Путешественник и писатель Антон Кротов вновь приедет в Якутск

Антон Кротов, путешественник и писатель, автор более чем 60 книг, посетивший все регионы России и 130 стран мира, вновь приедет в Якутск и проведёт две лекции о том, как путешествовать по всему миру.



Первая лекция Антона Кротова состоится 23 июня, в четверг, в 16.00 часов в Историческом зале Национальной библиотеки Якутии.

На первой лекции писатель расскажет о способах вольных (самостоятельных и дешёвых) путешествий.

Как путешествовать по всему миру самостоятельно, автостопом и на дешёвом наземном транспорте, без помощи гидов и турфирм? Как находить ночлег, не пользуясь хостелами и гостиницами? Как понимать людей и общаться с афганцами, арабами, персами и папуасами без переводчика? Как сохранять здоровье, оптимизм в дальней поездке? Как зимовать в тропических странах, чтобы это было интересней и дешевле, чем сидеть дома?





Антон Кротов путешествует с 1991 года. Он покажет свои фотографии и книги, ответит на все вопросы собравшихся, расскажет о своих проектах последних пяти лет и о планах на будущее, про Лесной Трезвый Сход вольных путешественников и про Дома для всех. Приходите!



Вторая лекция состоится 28 июня, во вторник, в 16.00 часов в Историческом зале Национальной библиотеки Якутии.



Антон Кротов расскажет о тёплой зимовке в тропических странах. Как всё организовать, чтобы уехать зимовать? 10 регионов тёплой и дешёвой зимовки — чтобы полгода, проведённые в тёплых странах, были дешевле, чем жизнь дома. Какие регионы и страны открыты в связи с коронавирусом. Отличия пассивной и активной зимовки. Съём жилья и бесплатное житьё. Самые дешёвые и удобные города и страны. Языки, общение с местными жителями, здоровье, безопасность и другие факторы в Индонезии и Мексике, в Восточной Африке и в Западной Африке, на Мадагаскаре и в Папуа, в Средней Азии и Индии, на Шри-Ланке и в Египте…



Антон Кротов провёл множество зим в тёплых регионах планеты. Ответит на все вопросы.



Мы не продаем никаких туров или платных поездок.



Каждый может путешествовать самостоятельно! Как — узнаете из лекций.



Вход свободный, места ограничены, по всем вопросам обращаться по номеру кол-центра библиотеки: 8 (4112) 455-855.