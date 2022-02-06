«Вертолет»: Любовь делает тебя уязвимым, но надежда делает тебя неуязвимым

Молодая семья (Инга Леонова и Гаврил Менкяров) с грудным ребенком прилетает на родину главного героя Ивана к его пожилым родителям (Наталья и Ефим Степановы) в отдаленную северную глубинку, где единственный связующий мостик с внешним миром – вертолет. Болезнь младенца застает всех врасплох, но молодой отец, рискуя жизнью, делает отчаянную попытку спасти его и в одиночку вступает в поединок с судьбой и стихией.

Долгие семь лет фильм созревал до финишной прямой, по пути обрастая новыми смыслами, наградами на кинофестивалях в разных частях страны, и иногда – даже слухами и легендами вокруг себя.

Но не зря продюсер и сценарист фильма Иннокентий Васильев – Лэгэнтэй собрал в проект не просто известных, а лучших специалистов якутского кино, настоящих профессионалов и преданных фанатов своего дела. Стоит лишь мельком взглянуть на выходные данные фильма – звездный состав, не иначе!

Важно отметить, фильм дошел до экранов кинотеатров во многом, благодаря поддержке фонда развития кино и анимации «Синет Сахавуд».



Михаил Лукачевский, выпускник Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, с каждым проектом подкрепляет за собой статус мастера самых сложных киножанров — социальной и психологической драмы. Его ленты «Дорога» и «Белый день», документальный фильм «Неразгаданная любовь» высоко подняли планку якутского кино, показав, как белое немое безмолвие может быть страшнее любого хоррора, а самый опасный враг всегда смотрит на тебя из зеркала.



Его новый фильм «Вертолет», снятый по сценарию известного в республике артиста, автора песен Иннокентия Васильева – Лэгэнтэя, продолжает поднимать вопросы остросоциального характера, на этот раз, перебравшись в полузаброшенный, полузабытый Крайний Север, который не прощает ошибок и не считается с малодушными.

Этот край, величественно застывший в своем первозданном виде, суров – он легко смывает своими бурными реками построенные дороги и не дает вторгаться цивилизации в свои обширные владения, его не берут никакие радиоволны. За это от него отворачиваются – сначала придуманная людьми, казалось бы, непробиваемая и всесильная система, признав свое бессилие против необузданной природы. Затем люди – уезжают, покидают, бросают. Вот и Иван уехал за лучшей долей «на материк». И угораздило его вернуться – за ностальгией, детскими воспоминаниями, романтикой. За запоздалую тягу к позабытой было за много лет отсутствия родной земле, он расплачивается, потому что Север не приветлив к тем, кто забывает свои корни.



Потрясающие своей жестокой красотой кадры оператора Семена Аманатова берут за живое, проникают в самую душу, окунают в холодные, бурлящие воды, напрочь сбрасывая с тебя розовые очки – посмотри, вот так живут люди прямо сейчас, слабо?



И, пока главный герой (Гаврил Менкяров) преодолевает себя и попутно – неприступные ранее горы, мы решаем для себя, что же собой представляет вертолет – это символ, связывающий небо и землю или же олицетворение неминуемого рока — некой махины, винты которой неустанно работают и могут безжалостно перемолоть все — надежды и чаяния северян и даже их будущее.

Премьера нового якутского фильма: «Вертолет» в кинотеатрах республики – с 17 февраля.

Россия, продолжительность 81 минута 03 секунды.

Жанр: драма.

Режиссер – постановщик: Михаил Лукачевский.

Второй режиссер: Любовь Борисова.

Сценарист: Иннокентий Васильев – Лэгэнтэй

Продюсеры: Иннокентий Васильев, Любовь Борисова, Семен Аманатов, Михаил Лукачевский.

Оператор – постановщик: Семен Аманатов.

Второй оператор: Виктор Ли – Фу.

Помощники оператора: Айтал Никитин, Эрчимэн Петров, Иннокентий Орестов, Петр Иванов.

Монтаж: Любовь Борисова.

Звукорежиссер: Иннокентий Сивцев.

Ассистент звукорежиссера: Эллэй Сергучев.

Запись звука на площадке: звукорежиссер Сергей Иванов, ассистент звукорежиссера Ренат Максутов.

Компьютерная графика, цветокоррекция: Павел Адамов.

Композитор: Андрей Гурьянов.

Художник – постановщик: Саргылана Скрябина

Пиар, продвижение в СМИ, копирайтеры: Яна Байгожаева, Саргылана Сандар

В ролях: Гаврил Менкяров, Инга Леонова, Ефим Степанов, Наталья Степанова, Александр Попов, Сайдыына Дьячковская, Анатолий Николаев, Семен Аммосов, Роман Атласов, Роман Дорофеев, Анатолий Кириллин, Дмитрий Трофимов, Ирина Никифорова.



