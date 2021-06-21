Путь «Пути дипломата»

«Путь дипломата», а точнее путь юных дипломатов начался в 2015 году на арене республиканского конкурса среди школьников – «Будущий дипломат» (да простит мне читатель тавтологию). Участники конкурса за короткое время сдружились между собой и пришли к единому мнению, что им нужно объединить свои силы для воплощения благих дел в области дипломатии. Так, в том же году была создана общественная организация «Интерсфера», одним из участников которой является Александр Новоприезжий, с кем побеседовало ЯСИА.

«Интерсфера» занялась проектной деятельностью, следуя своей намеченной цели: развитие и продвижение народной дипломатии. Проекты организации направлены в первую очередь на молодежь: школьников и студентов. По словам Александра, ребят мотивирует сам процесс работы в интересующей их области – международные отношения и дипломатия.

Так, Александр Новоприезжий бился за право воплотить в жизнь образовательный проект «Путь дипломата» на грантовом конкурсе для физических лиц от Росмолодëжи. Усилия себя оправдали и… летом 2020 года он стал счастливым держателями гранта на сумму 280 тысяч рублей!

«В современных условиях взаимосвязанного и взаимозависимого мира важно развивать и готовить поколение людей, которые будут готовы работать в высококонкурентных условиях, с владением навыками soft-skills (комплекс полезных навыков помимо профессиональных),» – считает Александр Новоприезжий, – «проект внëс в это свою лепту через проведение лекций и дисциплин на такие темы как базовые основы риторики, курс иностранного языка в международных отношениях, геополитика, международные отношения и т.д.»

В процессе реализации «Путь дипломата» претерпел ряд изменений в связи с пандемией коронавируса. Некоторые мероприятия сдвигались по времени. Однако среди возникших сложностей, ребята извлекли и преимущества: теперь потенциальные участники проекта сравнялись в «географии» (жители дальних улусов могли отказаться от участия из-за транспортных затрат). Мероприятия прошли в онлайн-формате. В организации мероприятия помогли члены «Интерсферы».

Символично, что одним из лекторов проекта, а именно по теме «Основы концепции международных отношений» выступил абсолютный победитель 2016 года всë того же замечательного конкурса «Будущий дипломат» – Артëм Инхеев. Ещë одно живое доказательство того, насколько плодотворны подобного рода мероприятия для развития молодёжи!

«Сейчас мы работаем над разными проектами, в перспективе хотим больше сотрудничать с Ассоциацией региональных администраций стран северо-восточной Азии. Т.к. я и председатель «Интерсферы» Максим Рязанский были назначены Почëтными послами – общественными помощниками этой структуры. Кроме того, рассматриваем вариант продолжить развивать наши грантовые проекты,» – поделился Александр Новоприезжий.

Молодые общественники – студенты исторического факультета СВФУ им. М. К. Аммосова не хотят останавливаться на достигнутом. Будем надеяться, что мы ещë не раз услышим об активистах «Интерсферы». А их движимая цель – высокий уровень народной дипломатии – станет для россиян больше чем просто заумный термин!