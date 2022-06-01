03 – 04 июня 2022 года в г. Якутске состоится конференция «Путь на Магадан», посвященная строительству железной дороги Нижний Бестях – Магадан.

Цель конференции «Путь на Магадан» — анализ и обобщение мнений ведущих экспертов по всем аспектам сооружения железной дороги Нижний Бестях – Магадан с выработкой итогового документа.

Организатор конференции Правительство Республики Саха (Якутия). Проведение конференции приурочено к 100-летию образования Якутской АССР и пройдет при поддержке Совета Федерации, Правительства Магаданской области и ОАО «РЖД».

В мероприятии примут участие ведущие проектные организации, научно-исследовательские институты в области транспортного строительства, высшие учебные заведения, эксплуатирующие организации, представители органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

В рамках конференции предлагается проведение пленарного заседания «Дорога на Магадан – стержень развития Северо-Востока страны», круглых столов «Уникальному проекту – новые технологии», «Железная дорога на Магадан – как достигнуть цели. Задачей заключительного заседания «Эксперт-арена» будет выработка участниками конференции итоговой резолюции, которая станет основой для дальнейшего развития инвестиционного проекта «Строительство железнодорожной линии Нижний Бестях – Магадан».

На конференции руководителями и ведущими специалистами органов управления различного уровня, представителями экспертного сообщества ведущих научно-исследовательских, проектных и строительных организаций будут рассмотрены результаты работы предварительного обоснования в строительство новой железнодорожной линии, разработанные по инициативе ОАО «РЖД» Институтом развития экономики транспорта (ОАО «ИЭРТ») Также будут заслушаны результаты оценки возможных вариантов строительства новой ж/д линии Нижний Бестях – Магадан с целью выявления возможности повышения эффективности проектных решений, подготовленные по инициативе АО «АК «ЖДЯ».

Строительство железнодорожной линии Нижний Бестях – Магадан предусмотрено документами стратегического развития, в том числе Национальной программой социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24.09.2020 № 2464-р, Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р (ред. от 15.02.2022)