Путь к здоровью и активному долголетию
ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ С 4 П-МЕДИЦИНОЙ
(конференция предназначена для населения)
14 апреля в Якутске состоится научно-практическая конференция, посвященная современным методам персонализированной и профилактической медицины: «4 П-медицина: путь к здоровью и активному долголетию» в рамках форума «Здоровое общество – основа процветания Республики».
4 П-медицина – это прогнозирование развития заболеваний, предотвращение появления заболеваний и индивидуальный подход к каждому пациенту, и самое главное, это мотивированное участие самого пациента в медицинских мероприятиях. Такие задачи ставит перед собой медицина нового поколения – 4 П-медицина, направленная не на «быстрое реагирование» на уже случившиеся нарушения, а на предупреждение и профилактику возможных дисфункций и патологий организма.
На данной конференции участникам представится уникальная возможность узнать, что такое антивозрастная медицина. На основании уже многолетнего опыта работы в области геронтологии и антивозрастной медицины врач-эндокринолог ГАУ РС (Я) «РКБ №3», кандидат медицинских наук Колымана Созонова представит авторскую программу «Гормезис». Главное в ней – системный подход, составление программы образа жизни, физических нагрузок строго индивидуально. В основе практики лежат диагностики: лабораторная, функциональная и др.
Кроме того, пройдут лекции на следующие темы: «Атеросклероз – правда или миф», «Питание – основной фактор долголетия», «ЖКТ – ключ к здоровью и красоте», ««Микробиом кишечника: мир внутри нас», «Секреты женского здоровья».
А также в программе конференции вас ждут различные мастер-классы, направленные на активное долголетие: «Нейробика – фитнес для мозга», «Тест на когнитивные способности», «Динамометрия», «Тест на равновесие».
Место проведения научно-практической конференции: г. Якутск, Национальная библиотека РС (Я), Проспект Ленина, 40.
Время проведения: 14.00-18.00 ч.
Подключиться к онлайн-трансляции по ссылке: https://nlrs.ru/event-redirect/10201
Контакты и e-mail оргкомитета: +7(411)-2-507-225 / omorb3@mail.ru
Подписывайтесь на сайт и социальные сети ГАУ РС(Я) «РКБ №3» по нижеприведенным ссылкам.
Сайт: https://rb3.mzsakha.ru/);
Социальные сети:
«ВКонтакте» (ссылка: https://vk.com/public207829886?w=wall-207829886);
Telegram Messenger (ссылка: https://t.me/gau_rkb_3/763).
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий