ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ С 4 П-МЕДИЦИНОЙ

(конференция предназначена для населения)

14 апреля в Якутске состоится научно-практическая конференция, посвященная современным методам персонализированной и профилактической медицины: «4 П-медицина: путь к здоровью и активному долголетию» в рамках форума «Здоровое общество – основа процветания Республики».

4 П-медицина – это прогнозирование развития заболеваний, предотвращение появления заболеваний и индивидуальный подход к каждому пациенту, и самое главное, это мотивированное участие самого пациента в медицинских мероприятиях. Такие задачи ставит перед собой медицина нового поколения – 4 П-медицина, направленная не на «быстрое реагирование» на уже случившиеся нарушения, а на предупреждение и профилактику возможных дисфункций и патологий организма.

На данной конференции участникам представится уникальная возможность узнать, что такое антивозрастная медицина. На основании уже многолетнего опыта работы в области геронтологии и антивозрастной медицины врач-эндокринолог ГАУ РС (Я) «РКБ №3», кандидат медицинских наук Колымана Созонова представит авторскую программу «Гормезис». Главное в ней – системный подход, составление программы образа жизни, физических нагрузок строго индивидуально. В основе практики лежат диагностики: лабораторная, функциональная и др.

Кроме того, пройдут лекции на следующие темы: «Атеросклероз – правда или миф», «Питание – основной фактор долголетия», «ЖКТ – ключ к здоровью и красоте», ««Микробиом кишечника: мир внутри нас», «Секреты женского здоровья».

А также в программе конференции вас ждут различные мастер-классы, направленные на активное долголетие: «Нейробика – фитнес для мозга», «Тест на когнитивные способности», «Динамометрия», «Тест на равновесие».

Место проведения научно-практической конференции: г. Якутск, Национальная библиотека РС (Я), Проспект Ленина, 40.

Время проведения: 14.00-18.00 ч.

Подключиться к онлайн-трансляции по ссылке: https://nlrs.ru/event-redirect/10201

Контакты и e-mail оргкомитета: +7(411)-2-507-225 / omorb3@mail.ru

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