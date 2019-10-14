Пусть звенят бубенцы ямщиков звонко и долго…

Ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы» в составе 7 участников (Киселева Галина Николаевна, Кузьмина Антонина Семеновна, Стерхова Любовь Михайловна, Степанова Людмила Георгиевна, Петрова Валентина Егоровна, Терешко Оксана Григорьевна, руководитель Стрекаловская Ирина Егоровна) в сентябре 2019 года принял участие в двух российских фестивалях.

Первый фестиваль прошел 12 – 15 сентября в Крыму под названием «Мосты народов – мосты России» и был реализован Благотворительным фондом содействия развитию Крыма «Перспектива» в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

На открытый фестиваль культур народов России «Мосты народов – мосты России» приехали именитые коллективы из десяти регионов нашей России : народная фольклорная группа «Галонька» из Республики Алтай, этнический музыкант Айназ Низаметдинов, женский танцевальный коллектив «Guzal-dance» из Башкортостана, народный ансамбль «Ламан аз» из Республики Дагестан, вокальный коллектив «Veskelys» из Карелии, фольклорный ансамбль колледжа искусств Республики Коми, ансамбль доулистов «Ритмы гор» из Республики Северная Осетия – Алания, народный инструментальный ансамбль «MiraS» из Татарстана, фольклорный ансамбль «Инзы» (Жемчужина) из Удмуртии и среди таких именитых коллективов выступили мы — ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы» и с нами этническая певица народа Саха Марианна Романова- Тайыына. Нам выпала большая честь открыть первый день фестиваля в поселке Николаевка Симферопольского района. Творческая комиссия, состоявшая из преподавателей Российской академии музыки имени Гнесиных высоко оценили наше исполнение старинных русских песен ямщицкого тракта, записали их и сказали «Нам все ваши песни нравятся». Мы выбрали на выступление старинные песни «Молодой чуманчик» и «Катерина – капитанша».Кроме песен мы вкратце рассказывали историю ямщиков Якутии, демонстрировали символы ямщиков: верстовой столб, колокольчики под дугой, эксклюзивные ямщицкие часы. Публика приняла нас бурными аплодисментами.

Второй день фестиваля «Мосты народов – мосты России» состоялся на набережной курортного города Алушта, к нам присоединились коллективы из Крыма и получился большой интернациональный концерт, как когда -то в Советском Союзе. Набережная Алушты была переполнена, после нашего выступления к нам подбежали земляки, которые отдыхали в Крыму. Большой сюрприз в этот день нам сделала Яна Викторовна Игнатьева – генеральный директор Дома дружбы народов им. А.Е.Кулаковского, Заслуженный работник культуры РФ и РС(Я), она подарила нам путевки на Бахчисарай. Нам посчастливилось увидеть Ханский дворец и знаменитый Фонтан слез. Потом мы посетили Алупкинский дворцово –парковый музей заповедник, Ласточкино гнездо, Ялту. От Алушты до Краснодара ехали по новой федеральной трассе «Таврида», проехали по Крымскому мосту. Двое суток ехали поездом до Нижнего Новгорода, проезжая такие красивые города России, как Ростов, Новочеркасск, Волгоград, Саратов, Пенза, Саранск, Арзамас.

Второй фестиваль «Радуга России» состоялся в Нижнем Новгороде 25 сентября и был организован Ассамблеей народов России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. На фестиваль съехались 34 коллектива с разных уголков России. До слез растрогало выступление вокально – хореографического коллектива под песню «Издалека долго, течет река Волга» на открытии фестиваля. Была организована выставка народно – прикладного творчества. На этом фестивале мы исполнили старинную русскую песню о Нижегородской ярмарке «Ой, под липой» и песню «В хороводе были мы» .Очень тепло нас встретили на фестивале организаторы Кучинский Сергей Степанович – заместитель председателя Ассамблеи народов России, Михалева Евгения Абрамовна- зам. председателя Ассамблеи народов России, как старых добрых друзей. Много внимания нам было оказано. В Нижнем Новгороде мы посетили Кремль, Нижегородскую ярмарку, увидели, где сливаются Ока и Волга.

Мы очень благодарны Дому дружбы народов, лично Яне Викторовне Игнатьевой за доверие, оказанное нам, что мы смогли показать свою ямщицкую культуру в России, посмотреть удивительное многообразие культур народов, способствовать единению народов России. Ансамбль» Ямские бубенцы» приехал одухотворенным на дальнейшее творчество. Особенно нас обрадовало пожелание Сергея Степановича Кучинского «Пусть звенят бубенцы ямщиков звонко и долго». Будем стараться.

И.Стрекаловская, руководитель Центра национальных культур Дома дружбы народов им. А.Е.Кулаковского, зам председателя РОО «Потомки государевых ямщиков», Почетный потомок государевых ямщиков, член Совета Ассамблеи народов РС(Я), Отличник культуры Республики Саха (Якутия).