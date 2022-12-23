Пусть живет в сердцах якутян вечная память о славном сыне якутского народа

«Дорогой яркого Максима» названо театрализованное представление, посвященное 125 летию М.К.Аммосова, 100-летию Якутской АССР и 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, который прошел 22 декабря 2022 года в стенах спортивного комплекса «Триумф».

В начале XX столетия, когда народы России вступили на путь социалистического переустройства общества, Максим Кирович Аммосов, Платон Алексеевич Ойунский, Исидор Никифорович Барахов, Степан Максимович Аржаков, Степан Васильевич Васильев стояли у истоков государственности Якутии. Они служили Родине, безгранично любили свой народ и верили в его счастливое будущее.

С приветственным словом выступил председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев.

Председатель парламента Якутии от имени главы Якутии Айсена Николаева и от имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) поздравил всех собравшихся со знаменательным событием.

Он назвал символичным, что год 100-летия образования Якутской АССР торжественно завершается в день 125-летия со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля Максима Кировича Аммосова, который стоял у истоков государственности Якутии.

«Вы знаете, что 16 февраля 1922 года было принято историческое Постановление об образовании Якутской Автономной Советской Социалистической Республики. Была создана комиссия ВЦИК, которая в больших спорах определяла границы республики и разработала Декрет ВЦИК об образовании Автономной Якутской ССР, в котором были сформулированы основные принципы отношений между Федерацией и Якутской автономией.

Только благодаря твердости убеждений, стойкости и настойчивости молодого лидера Максима Аммосова удалось в те сложные годы отстоять наши границы, которая сегодня занимает пятую часть нашей великой страны и является самым крупным субъектом Российской Федерации.

Обретение статуса автономной республики явилось принципиально важным достижением молодых якутских большевиков — М.К. Аммосова, П.А. Ойунского, С.М. Аржакова, И.Н. Барахова, С.В. Васильева. В те годы в отличие от статуса автономной области или трудовой коммуны оформление Якутии как республики являлось обретением максимума возможного из предоставляемых государством форм национально-территориальных образований РСФСР. Это имело принципиальное значение для последующего развития Якутии. Мы гордимся их именами, потому что именно они заложили основу современной Якутии!», — сказал спикер парламента Якутии в своей поздравительной речи.

Алексей Ильич от имени земляков М.К. Аммосова выразил свою искреннюю благодарность Ил Дархану Айсену Сергеевичу Николаеву за то, что историческое событие не ограничилось лишь культурными и научно-просветительскими мероприятиями. В Якутске отреставрировали памятник перед зданием клиники Мединститута СВФУ. На малой родине Максима Аммосова построили объекты социальной инфраструктуры, в том числе культурно-спортивный центр, асфальтирована дорога до районного центра протяженностью 27, 5 км, а также в районном центре новому Дворцу культуры и духовного развития присвоено имя М.К. Аммосова. Это и есть дань светлой памяти и огромной благодарности нашему великому лидеру, чья жизнь яркой звездой озарилась, но рано угасла на переломном, эпохальном этапе истории страны.

«Совсем недавно мы приняли историческое постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, где определены основные приоритеты развития нашей республики. Российская Федерация всегда поддерживала и поддерживает Республику Саха (Якутия). Я не устаю повторять, что именно великий русский народ дал государственность якутскому народу. Этому подтверждение, что накануне этих великих событий, спустя 100 лет со дня образования Якутской АССР было принято новое историческое Постановление. Именно в эти дни в федеральном бюджете отдельной строкой вошло строительство Ленского моста, инфекционная больница в г. Якутске, отдельные корпуса Северо-Восточного Федерального Университета, шести общеобразовательных школ, четырех школ-садов и т.д. Это дает нам огромный посыл для работы, в то же время мы понимаем, что на нас возложена большая ответственность. Это нам дает основу и надежду, что жизнь в нашей республике будет дальше интенсивно развиваться, а условия для наших граждан улучшаться. Желаю вам крепкого здоровья, мира, стабильности и счастья!

Инники суолбутун сырдаппыт биһиги Улуу уолбутугар – Чаҕылхай Махсыым Аммосовка уруй-айхал буолуохтун!», — завершил свое выступление Алексей Еремеев.

Далее выступили ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова Анатолий Николаев, внук Максима Кировича Аммосова Максим Аммосов, студентка 3 курса Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова Саина Литвинцева.

Перед почетными гостями было представлено масштабное театрализованное представление «Дорогой яркого Максима», посвященное 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 100-летию образования ЯАССР и 125-летию со дня рождения Максима Кировича Аммосова.

Максим Аммосов представлен перед зрителями, как яркий представитель своего народа, пламенным патриотом, который стоял у истоков образования государственности Якутии. В ходе представления также раскрыты судьбы его соратников и единомышленников Платона Ойунского, Исидора Барахова, Степана Аржакова, Степана Васильева. Представление состоит из пролога и трех основных эпизодов, каждый из которых объединяет определенный временной промежуток биографии М.К.Аммосова, а также основные исторические события — образование автономии Якутии, вхождение республики в состав России и т.д.

По словам министра культуры и духовного развития Якутии Юрия Куприянова, это мероприятие является завершающим штрихом в череде крупных республиканских культурных событий, которые были организованы в этом году.

Напомним, что в рамках празднования юбилейных мероприятий министерством культуры и духовного развития Якутии было проведено десятки самых разнообразных массовых мероприятий от шествия народных мастеров, Ысыаха, массовой игры на хомусе, до Конгресса национальных театров, Музыки для всех, Дней Якутии в Москве и т.д.

В мероприятии заняты практически все учреждения культуры республики — около 1000 участников. Это профессиональные артисты, танцевальные и творческие коллективы, участники художественной самодеятельности, а также активная молодежь Якутска, студенты СВФУ им. М.К. Аммосова, подведомственных образовательных учреждений Министерства культуры и духовного развития РС (Я).

Театрализованное представление показало как в статусе автономной республики Якутия пережила целую историческую эпоху своего общественно-политического и социально-экономического развития. Произошел огромный по своим масштабам скачок социально-экономического развития, значительно увеличилась численность населения Якутии, начала возрождаться и развиваться культура, что привело, в сравнении с дореволюционной Якутией, к громадному общественному прогрессу!