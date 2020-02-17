Пусть повезет нам в большом пути!

Бойцы студенческих строительных отрядов получают в эти дни поздравления с Всероссийским днем РСО и строят планы на лето.

13 февраля в преддверии дня российских студенческих отрядов директор Якутского медицинского колледжа Дмитрий Алексеев и руководитель регионального штаба регионального штаба Якутского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Aйсен Соловьев подписали Соглашение о сотрудничестве.

В торжественной церемонии подписания приняли участие руководитель направления студенческих отрядов Якутского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие отряды» Виктор Климовский и бойцы студенческих отрядов Якутского медицинского колледжа. Под горячие аплодисменты по традиции РСО директору медицинского колледжа Дмитрию Алексееву как почетному стройотрядовцу вручена именная бойцовка.

— У нас создан отдельный штаб ССО. Бойцов у нас пока семьдесят пять, — поделился Дмитрий Афанасьевич, — на этот трудовой сезон мы планируем три своих отряда: строительный, который займется текущим ремонтом наших корпусов, сельскохозяйственный – по выращиванию лекарственных растений (из собранных трав будут приготовлены лекарства для домов престарелых), третий – воспитательно-образовательный для нашего летнего лагеря (профориентационный). Все ребята будут проживать в общежитии колледжа, для них будет организовано питание.

— Медицинский колледж – наша сильная профсоюзная организация, — говорит председатель Якутской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ Людмила Корнилова. – Мы им деньги выделим в этом году под стройотряды. Я уже сказала об этом Дмитрию Афанасьевичу.

Что ж, профсоюз будущего рождается сегодня, и реском профсоюза это прекрасно понимает: такое сотрудничество помогает будущим медикам двигаться вперед, учиться отстаивать свои права и интересы, решать социальные проблемы, приобретать навыки общественной работы.

— Организация работы по мотивации профсоюзного членства ориентирована на молодежь республики с целью формирования у нового поколения лидурских качеств, гражданской позиции, социальной ответственности, повышения юридической грамотности, — считает профсоюзный лидер якутского здравоохранения.

Конец учебных занятий уже не за горами, и студенты-медики снова готовы посвятить свой летний отдых романтике стройотрядовских будней.

Пусть же, как поется в песне, повезет им в большом пути от равнодушья себя спасти!