В Нюрбе побывал в гостях у замечательной семьи Ильиновых. Семья воспитывает трех дочерей. В октябре глава семьи Юрий Петрович был мобилизован.

Александра Николаевна рассказала, что находится на постоянной связи со своим мужем, знает, что у него все нормально. Семья очень гордится своим отцом. Младшая дочка – Настенька призналась, что очень скучает по папе и мечтает о его возвращении домой.

Старшие дочери Юля и Оля – студентки. Девочки хорошо учатся, активистки, занимаются общественной деятельностью. Так как детям военнослужащих положена дополнительная социальная стипендия от республики, Ильиновы тоже будут ее получать. Также обсудили многие другие вопросы. Некоторые из них, в частности, замораживание выплат по кредитам членам семей военнослужащих, сейчас, надеюсь, будут решаться на федеральном уровне.

🏠 Безусловно, Александре Николаевне одной трудно справляться с бытовыми вопросами в частном доме. В этом им очень помогают земляки, они чувствуют их искреннюю поддержку. Семье уже поступила республиканская единовременная выплата в 200 тысяч рублей. Также не оставляет свои семьи и район. Так, семьи военнослужащих получают отдельную материальную помощь. Молодцы нюрбинцы!

Пусть мечта маленькой Насти побыстрее сбудется и ее папа быстрее вернется домой с победой!