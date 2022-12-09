Пусконаладочные работы на КЦ №2 Чаяндинского месторождения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» завершат в намеченные сроки

Заканчивается строительство второго компрессорного цеха (КЦ №2) Центральной дожимной компрессорной станции (ЦДКС) на ЧНГКМ ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Основная задача объекта – компримирование и подача газа в магистральный газопровод «Сила Сибири» с Ковыктинского газоконденсатного месторождения.

На КЦ №2 завершен комплекс работ по гидравлическим испытаниям технологических трубопроводов основного и вспомогательного оборудования, ведутся работы по осушке наружной газовой обвязки компрессорного цеха.

Также проводятся пусконаладочные работы в производственных цехах. Уже произведены первые горячие запуски на трех газоперекачивающих агрегатах, такая проверка позволяет оценить степень их готовности после завершения пусконаладочных работ. Сейчас специалисты занимаются проверкой систем и алгоритмов смонтированного оборудования. Все работы ведутся в соответствии с планом и будут завершены в намеченные сроки.

Наша компания за 45-летнюю историю зарекомендовала себя как надежный партнер в реализации масштабных проектов. Чаяндинское месторождение сегодня — центр притяжения лучших кадров и самых современных технологий. Благодаря коллективу профессионалов, умеющему ставить амбициозные цели и достигать их, ООО «Газпром добыча Ноябрьск» успешно реализует масштабный проект Якутского центра газодобычи.