09.12.2022
21:43
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Экономика

Пусконаладочные работы на КЦ №2 Чаяндинского месторождения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» завершат в намеченные сроки

Заканчивается строительство второго компрессорного цеха (КЦ №2) Центральной дожимной компрессорной станции (ЦДКС) на ЧНГКМ ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Основная задача объекта – компримирование и подача газа в магистральный газопровод «Сила Сибири» с Ковыктинского газоконденсатного месторождения.

На КЦ №2 завершен комплекс работ по гидравлическим испытаниям технологических трубопроводов основного и вспомогательного оборудования, ведутся работы по осушке наружной газовой обвязки компрессорного цеха.

Также проводятся пусконаладочные работы в производственных цехах. Уже произведены первые горячие запуски на трех газоперекачивающих агрегатах, такая проверка позволяет оценить степень их готовности после завершения пусконаладочных работ. Сейчас специалисты занимаются проверкой систем и алгоритмов смонтированного оборудования. Все работы ведутся в соответствии с планом и будут завершены в намеченные сроки.

Наша компания за 45-летнюю историю зарекомендовала себя как надежный партнер в реализации масштабных проектов. Чаяндинское месторождение сегодня — центр притяжения лучших кадров и самых современных технологий. Благодаря коллективу профессионалов, умеющему ставить амбициозные цели и достигать их, ООО «Газпром добыча Ноябрьск» успешно реализует масштабный проект Якутского центра газодобычи.

Фото: Фото: Егор Стыценко
Источник: ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

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