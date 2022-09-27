27.09.2022
19:15
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Происшествия

Пушная афера, или Как убивали «Сахабулт» — ТайгаПост

ТайгаПост располагает фактами, которые должны стать основанием доследственной проверки. Средства одного из главных  узнаваемых брендов Якутии АО ФАПК «Сахабулт» целенаправленно выводили в частные руки на протяжении ряда последних лет. По информации ТайгаПост, коммерческая прокладка под названием ООО «Пушная Якутия» была объявлена монополистом по реализации продукции ФАПК «Сахабулт». Ежегодно «Пушная Якутия» принимала от «Сахабулта» продукцию почти на 100 миллионов рублей. Источник издания сообщает, что средства эти производителю не вернулись, их взысканием в «Сахабулте» долгое время никто не занимался. И «вишенка на торте» — в результате ряда странных действий «Пушная Якутия» оказалась под контролем одного из экс-топов «Сахабулта»…
Полностью https://taigapost.ru/news/pushnaya-afera-ili-kak-ubivali-sahabult

Фото: ТайгаПост
Источник: ТайгаПост

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