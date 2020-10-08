08.10.2020
21:34
165
Культура
«Пушкинская» реконструкция старого Якутска
Якутск оказался в 1925 году следуя историческим экскурсам «Пушкинки». Живые картинки прошлого появились благодаря творчеству библиотечных сотрудников, очень реалистично изображающих якутян времен становления советской республики. Комсомолки и красноармейцы, восхищенные полученными знаниями. Интеллигенция, зажигающая рабочий класс силой книжного слова. Библиотека в Якутске — очаг новой жизни, интересной, захватывающей. Коллектив Национальной библиотеки снова удивил читателей креативным роликом в Instagram.
#"Пушкинская" реконструкция старого Якутска#история Якутия#Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.10.2020
1
08.10.2020
153
08.10.2020
144
08.10.2020
293
08.10.2020
168
08.10.2020
1173
08.10.2020
808
08.10.2020
316
08.10.2020
294
08.10.2020
236
08.10.2020
224
08.10.2020
236
08.10.2020
215
08.10.2020
1121
08.10.2020
1063
08.10.2020
468
08.10.2020
287
08.10.2020
222
08.10.2020
294
08.10.2020
1402
08.10.2020
326
08.10.2020
407
08.10.2020
243
08.10.2020
307
08.10.2020
272
08.10.2020
406
08.10.2020
293
08.10.2020
464
08.10.2020
871
08.10.2020
324
08.10.2020
487
08.10.2020
361
08.10.2020
433
08.10.2020
693
08.10.2020
765
08.10.2020
415
08.10.2020
931
08.10.2020
428
08.10.2020
738
08.10.2020
1405
08.10.2020
839
08.10.2020
412
08.10.2020
458
08.10.2020
282
08.10.2020
1158
08.10.2020
868
08.10.2020
835
08.10.2020
912
07.10.2020
2119
07.10.2020
1737
07.10.2020
1914
07.10.2020
1097
07.10.2020
504
07.10.2020
737
07.10.2020
780
07.10.2020
447
07.10.2020
695
07.10.2020
1594
07.10.2020
598
07.10.2020
586
07.10.2020
558
07.10.2020
530
07.10.2020
656
ТОП НОВОСТИ
05.10.2020
4901
03.10.2020
4482
07.10.2020
2833
04.10.2020
2641
07.10.2020
2629
06.10.2020
2466
06.10.2020
2442
07.10.2020
2380