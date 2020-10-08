«Пушкинская» реконструкция старого Якутска

Якутск оказался в 1925 году следуя историческим экскурсам «Пушкинки». Живые картинки прошлого появились благодаря творчеству библиотечных сотрудников, очень реалистично изображающих якутян времен становления советской республики. Комсомолки и красноармейцы, восхищенные полученными знаниями. Интеллигенция, зажигающая рабочий класс силой книжного слова. Библиотека в Якутске — очаг новой жизни, интересной, захватывающей. Коллектив Национальной библиотеки снова удивил читателей креативным роликом в Instagram. View this post on Instagram Национальной библиотеке Якутии — 95 лет Режиссер: И.Ю.Кривогорницын Оператор: А.В.Черкашин #nb_sakha #нацбиблиотекаякутии #95НБ #95пушкинка A post shared by Национальная библиотека РС(Я) (@nb_sakha) on Oct 7, 2020 at 5:37am PDT

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх