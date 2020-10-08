08.10.2020
21:34
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Культура

«Пушкинская» реконструкция старого Якутска

Якутск оказался в 1925 году следуя историческим экскурсам «Пушкинки». Живые картинки прошлого появились благодаря творчеству библиотечных сотрудников, очень реалистично изображающих якутян времен становления советской республики. Комсомолки и красноармейцы, восхищенные полученными знаниями. Интеллигенция, зажигающая рабочий класс силой книжного слова. Библиотека в Якутске — очаг новой жизни, интересной, захватывающей. Коллектив Национальной библиотеки снова удивил читателей креативным роликом в Instagram.

Источник: https://www.instagram.com/tv/CGCuR-SKNia/?igshid=1bndn8xvm8ljj
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