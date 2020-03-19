Пушкинка: Читайте книги не выходя из дома
В период, когда весь мир переживает пандемию коронавируса, электронная библиотека становится самым безопасным местом, где можно с удобством читать книги, не выходя из дома.
Национальная библиотека Якутии, оберегая и поддерживая своих читателей, предлагает имеющиеся и новые онлайн-сервисы. Наша электронная библиотека содержит уникальный контент из фондов главной библиотеки республики – около 30 тысяч книг на любой вкус, на разных языках. Вы можете воспользоваться такими ресурсами как ЛитРес, eLibrary.ru, polpred.com, EBSCO без регистрации в них, имея читательский билет Национальной библиотеки республики.
Для вас работают онлайн-услуги:
— доступ к электронным каталогам: вы можете узнать о наличии отечественных, зарубежных, национальных, краеведческих документов и электронных объектов библиотеки;
— сервис «Задать вопрос»: библиотекарь ответит на интересующие вас вопросы в режиме реального времени и даже отправит заказанные вами фрагменты статьи или книги;
— виртуальная справочная служба: специалисты библиотеки ответят на вопросы о работе библиотеки, помогут сориентироваться в информационных ресурсах, дадут рекомендации по поиску литературы;
— временный доступ (временный абонемент): издания закрытого доступа, которые можно читать только в помещении библиотеки, откроются в вашем личном кабинете по вашей заявке на 14 дней;
— заказ на оцифровку фрагмента: мы оцифруем для вас нужную статью, отрывок научного издания или художественного произведения и отправим вам в личный кабинет;
— групповой абонемент: здесь вы можете создать свой уютный мир и совместно читать издания из электронной библиотеки, вести диалоги в режиме чата с другими участниками группы по информационным интересам;
— электронная доставка документов. Получение документов в виде электронных копий из фондов различных библиотек. Заказ принимается на электронную почту mail:ombs@nlrs.ru.
Более подробно обо всех онлайн услугах можно узнать https://nlrs.ru/services/
Мы будем знакомить вас с интересными подборками на сайте и в социальных сетях. Пусть электронная библиотека станет вашим постоянным надежным помощником и другом! Регистрируйтесь онлайн, читайте книги в мобильном приложении и будьте с нами!
По всем вопросам обращайтесь по телефону 455-855.
Официальный сайт: nlrs.ru
Электронная библиотека НБ РС (Я): e.nlrs.ru
Мы в соцсетях:
Facebook: https://www.facebook.com/nbsakha/
Вконтакте https://vk.com/nlibsakha
Instagam: https://www.instagram.com/nb_sakha/
+7 (999) 174-67-82