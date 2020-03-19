Пушкинка: Читайте книги не выходя из дома

В период, когда весь мир переживает пандемию коронавируса, электронная библиотека становится самым безопасным местом, где можно с удобством читать книги, не выходя из дома.

Национальная библиотека Якутии, оберегая и поддерживая своих читателей, предлагает имеющиеся и новые онлайн-сервисы. Наша электронная библиотека содержит уникальный контент из фондов главной библиотеки республики – около 30 тысяч книг на любой вкус, на разных языках. Вы можете воспользоваться такими ресурсами как ЛитРес, eLibrary.ru, polpred.com, EBSCO без регистрации в них, имея читательский билет Национальной библиотеки республики.

Для вас работают онлайн-услуги:

— доступ к электронным каталогам: вы можете узнать о наличии отечественных, зарубежных, национальных, краеведческих документов и электронных объектов библиотеки;

— сервис «Задать вопрос»: библиотекарь ответит на интересующие вас вопросы в режиме реального времени и даже отправит заказанные вами фрагменты статьи или книги;

— виртуальная справочная служба: специалисты библиотеки ответят на вопросы о работе библиотеки, помогут сориентироваться в информационных ресурсах, дадут рекомендации по поиску литературы;

— временный доступ (временный абонемент): издания закрытого доступа, которые можно читать только в помещении библиотеки, откроются в вашем личном кабинете по вашей заявке на 14 дней;

— заказ на оцифровку фрагмента: мы оцифруем для вас нужную статью, отрывок научного издания или художественного произведения и отправим вам в личный кабинет;

— групповой абонемент: здесь вы можете создать свой уютный мир и совместно читать издания из электронной библиотеки, вести диалоги в режиме чата с другими участниками группы по информационным интересам;

— электронная доставка документов. Получение документов в виде электронных копий из фондов различных библиотек. Заказ принимается на электронную почту mail:ombs@nlrs.ru.

Более подробно обо всех онлайн услугах можно узнать https://nlrs.ru/services/

Мы будем знакомить вас с интересными подборками на сайте и в социальных сетях. Пусть электронная библиотека станет вашим постоянным надежным помощником и другом! Регистрируйтесь онлайн, читайте книги в мобильном приложении и будьте с нами!

По всем вопросам обращайтесь по телефону 455-855.

Официальный сайт: nlrs.ru

Электронная библиотека НБ РС (Я): e.nlrs.ru

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