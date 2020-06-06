Пушкин о трех месяцах холерного карантина в Болдине

Александр Пушкин «заставил не только своих, но и чужих полюбить наш язык»

6 июня ежегодно отмечается День русского языка, учреждённый Организацией Объединенных Наций в 2010 году, и день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина.

Электронный фонд Президентской библиотеки содержит более 400 различных материалов, рассказывающих о жизни и творчестве поэта. Коллекция А. С. Пушкин (1799–1837) включает книги, журнальные статьи, архивные дела и фильмы, содержащие биографические сведения; работы, посвященные анализу произведений Пушкина и его места в литературной жизни общества.

Величайший русский поэт, прозаик, драматург, публицист, критик, основоположник новой русской литературы и языка Александр Пушкин родился в Москве 6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года.

«Во дворе коллежского регистратора Ивана Васильевича Скварцова, у жильца ево моэора Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр. Крещён июня 8-го дня», – гласит запись в метрической книге, приведённая писателем Викентием Вересаевым в «систематическом своде подлинных свидетельств современников» «Пушкин в жизни» (1928), доступном на портале Президентской библиотеки.

Там же в воспоминаниях об Александре его брата, Льва Пушкина, говорится, что «страсть к поэзии проявилась в нём с первыми понятиями: в восьмом году возраста, умея уже читать и писать, он сочинял на французском языке маленькие комедии и эпиграммы на своих учителей».

В 1811 году Александр поступил в Императорский Царскосельский лицей – привилегированное учебное заведение, готовившее дворянских детей «к важным частям службы государственной». О лицейских годах поэта историк литературы, филолог Александр Кирпичников в «Очерках по истории новой русской литературы» (1903) сообщает: «Природныя способности Пушкина быстро развернулись в лицее; он читал чрезвычайно много, и всё, однажды прочитанное, помнил отлично; больше всего интересовался он французской и русской словесностью и историей; он был одним из самых усердных сотрудников в рукописных лицейских журналах…».

После окончания лицея в 1817 году Александр Пушкин переехал в Петербург и был зачислен на службу в Коллегию иностранных дел. Александр Кирпичников далее отмечает: «Жизнь, которую вёл Пушкин в Петербурге в продолжение трёх зим (1817–1820 г.) была очень пёстрая… Он скорее числился на службе, чем служил. <…> Но главная его работа, как и главное его наслаждение, – творчество, и стихи – для него единственное средство проявления своей внутренней жизни». Его политические стихи вызвали недовольство Александра I и в 1820 году он отправился в «южную» ссылку – на Кавказ, в Крым, в Кишинёв и Одессу.

В 1824 году Пушкина увольняют со службы. Вересаев в книге «Пушкин в жизни» привёл слова графа Карла Нессельроде: «…император думает, что в этом случае нельзя ограничиться только его отставкою, но находит необходимым удалить его в имение родителей, в Псковскую губернию, под надзор местного начальства». Пушкин был выслан из Одессы в «северную» ссылку в Михайловское. Через два года император Николай I после аудиенции вернул поэта из ссылки и стал цензором его произведений.

В 1830 году повторное сватовство Пушкина к Наталье Гончаровой было принято, и осенью он отправился в нижегородское имение своего отца Болдино для вступления во владение деревней Кистенёво, подаренной отцом к свадьбе. Эта осень стала для Пушкина знаменитой «Болдинской осенью». Александр Кирпичников рассказывал: «…в конце августа 1830 г. он поехал в Болдино (Нижегор. губ.), часть котораго отец выделил ему в виду женитьбы, чтобы устроить залог имения и воспользоваться осенним временем для творческой работы. Вследствие холеры и карантинов, поэт оставался в Болдине три месяца в полном уединении, но с таким приливом вдохновения, какого у него давно не бывало». В это время Пушкин писал своей невесте: «В окрестностях у нас cholera morbus (очень миленькая персона). И она может удержать меня дней двадцать лишних». По-другому звучат письма другу, критику и поэту Петру Плетнёву: «Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. <…> …пиши дома сколько вздумается, никто не помешает. Уж тебе я наготовлю всячины, и прозы и стихов». Пушкин сдержал обещание. 3 месяца холерного карантина в Болдине были временем настоящего творческого взлёта. Вернувшись, он сообщил Плетнёву: «…я в Москве с 5 декабря. <…> …Я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привёз сюда: 2 последние главы Онегина, 8-ю, 9-ую, совсем готовые в печать. Повесть писанную октавами (стихов 400)… Несколько драматических сцен, или маленьких трагедий, имянно: Скупой Рыцарь, Моцарт и Сальери, Пир во время чумы, и Д. Жуан. Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. <…> Ещё не всё (весьма секретное): написал я прозою 5 повестей…». Эти и другие письма Пушкина помещены в упомянутом издании Вересаева «Пушкин в жизни».

Весной 1831 года он обвенчался в Москве с Натальей Гончаровой. Вскоре молодые переехали в Петербург. «Я женат и счастлив, пишет он Плетнёву через несколько дней. Одно желание моё, чтобы ничего в жизни моей не изменялось: лучшаго не дождусь. Это состояние для меня так ново, что кажется, я переродился», – передаёт слова поэта Кирпичников.

Желание Пушкина не исполнилось. «4 ноября 1836 года он получил 3 экземпляра анонимного послания, заносившаго его в орден рогоносцев и, как он был убеждён, намекавшаго на настойчивые ухаживания за его женой кавалергардскаго поручика бар. Дантеса, красиваго и ловкаго иностранца…», – продолжает автор. Александр Пушкин вызвал Жоржа Дантеса на дуэль. 8 февраля (27 января) 1837 года, когда дуэль состоялась, Пушкин получил смертельное ранение.

10 февраля (29 января) поэт скончался. Он похоронен на кладбище Святогорского монастыря Псковской губернии, недалеко от села Михайловское.

За вехами короткой жизни Александра Пушкина – необъятная стихия его творчества. «…Пушкин – самое драгоценное, что есть у России, – писал о поэзии Пушкина литературный критик Юлий Айхенвальд в книге «Пушкин» (1916). –…Никогда ещё русское слово не создавало себе такого пира, такого светлого праздника, никогда не достигало оно такого ликования и торжества, как в этом сияющем творчестве, которое претворило в звуки всю благость и всю красоту мироздания. <…> Божественное эхо божественного голоса…».

«В произведениях Пушкина русский язык впервые нашел достойное себя выражение и явился во всём своём величии. Поэтический гений Пушкина был, можно сказать, другом гению русского языка», – эти слова Николая Некрасова вошли в сборник статей «Александр Сергеевич Пушкин» (1905), составленный историком литературы Василием Покровским.