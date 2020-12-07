Пункты приема платежей «Коммунтеплосбыта» работают в обычном режиме

Пункты приема платежей̆ филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС (Я)» по состоянию на 7 декабря работают в обычном режиме со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Персонал участков и касс обеспечен средствами индивидуальной̆ защиты, в наличии антисептики для посетителей̆, в помещениях работают рециркуляторы воздуха, соблюдается социальная дистанция, контролируется количество человек, одновременно находящихся в помещении, сообщили в «Коммунтеплосбыте».

Кассы оплаты находятся в Абыйском, Аллаиховском, Амгинском, Анабарском, Булунском, Верхневилюйском, Верхнеколымском, Верхоянском, Вилюйском, Горном, Жиганском, Кобяйском (п.Сангар), Кобяйском (Заречный), Мегино-Кангаласском, Момском, Нижнеколымском, Нюрбинском, Олекминском, Оленекском, Среднеколымском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском районах и п. Витим Ленского района.

Напоминаем, потребители ГУП «ЖКХ РС (Я)» — физические лица могут совершать платежи за ЖКУ с помощью онлайн-сервисов, не выходя из дома и без комиссии:

✓на сайте ГУП «ЖКХ РС (Я)» — http://jkhsakha.ru/ (активная ссылка в шапке профиля): без регистрации в личном кабинете (рубрика «Оплата ЖКУ» в правом верхнем углу) и через «Личный̆ кабинет» (в правом верхнем углу главной̆ страницы сайта).

✓С помощью мобильного приложения JKHSAKHA — «Личный̆ кабинет ГУП «ЖКХ РС (Я)», скачав его в PlayMarket.

✓Через системы Сбербанк Онлайн и ГИС ЖКХ — http://dom.gosuslugi.ru/.

Оплатить ЖКУ можно и в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк России» (кассы, терминалы).