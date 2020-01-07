Пункту передержки животных помогают неравнодушные горожане

На сегодняшний день в пункте передержки безнадзорных животных единовременно содержатся порядка 190 собак и 23 кошки. По словам работников пункта, число собак увеличивается в осенний период, в связи с закрытием дачного сезона, и достигает 300 особей.

На территории пункта находятся теплые будки, уличные и утепленные вольеры. Заболевших животных перемещают в тепло и лечат необходимыми медикаментами. Корм для животных предоставляется дважды в день. Как правило, в первой половине дня это каши, а вечером – сухие специализированные корма. Часть продуктов поставляется неравнодушными горожанами и предпринимателями.

«Недавно вернулись с района Белого озера. Искали нашего бывшего питомца. Пес поступил к нам в плачевном состоянии — у него была повреждена лапа. Мы провели ему сложную операцию, лапу спасли, долго его выхаживали, прежде чем отдавать новому хозяину. Не так давно нашли ему хозяев, его забрали. Но на днях мы позвонили им и узнали, что пес сбежал» — рассказала начальник ППБЖ Валентина ДМИТРИЕВА.

Члены молодежной администрации города Якутска обратились с призывом ко всем неравнодушным горожанам поддержать инициированный ими в сентябре 2019 года благотворительный проект «Дом для друга». С начала реализации проекта в пункт передержки безнадзорных животных передано уже более 40 утепленных будок, построенных на личные средства горожан, предпринимателей, работников бюджетной сферы, студентов и пенсионеров. Накануне две будки для содержания бездомных собак передала мэр Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА.

Директор МУП «Жилкомсервис» Валерия БИЛОУС благодарит за бескорыстную помощь горожан, ежедневно привозящих корма для питания животных. Также для ППБЖ требуется сено, которое используется в вольерах для собак в качестве подстилки и заменяется по мере загрязнения. С увеличением численности содержащихся в пункте передержки животных (на сегодня он фактически исполняет роль приюта), растет потребность во всех расходуемых ресурсах: кормах, будках, вольерах, стройматериалах, сене и т.д.

Напомним, 1 января 2020 года в силу вступил федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому предусмотрено строительство приюта для пожизненного содержания безнадзорных животных, в частности собак агрессивных пород. Остальных собак требуется стерилизовать, прививать, чипировать и отпускать на волю. Стоимость строительства такого объекта по расчетам составляет около 46 млн рублей. Стоимость годового содержания собак, рассчитанная согласно методике Департамента ветеринарии РС (Я), составляет 190 млн рублей ежегодно.

Между тем из республиканского бюджета в 2020 году городу на исполнение переданных государственных полномочий по обращению с безнадзорными животными выделена в десятки раз меньшая сумма — 5,7 млн рублей. Еще 1,7 млн рублей предусмотрено из городского бюджета.

Оказать посильную помощь можно по адресам:



ул. Очиченко, 57 – «Пункт передержки безнадзорных животных»

пер. Базовый, 4 – База МУП «Жилкомсервис».

График работы ППБЖ:

среда-пятница с 10:00 до 16:00

Суббота-воскресенье с 10:00 до 13:00.

Понедельник – выходной день,

Вторник – санитарный день.

Корма для животных можно привезти в любой день недели в рабочее время. Обращаем внимание, что пищевые отходы не принимаются.

Телефон для справок: 8-924-870-00-67