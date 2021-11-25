25.11.2021
11:00
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Коронавирус

Пункт вакцинации открыт в Якутском автодорожном техникуме

Сегодня, 25 ноября,  до 15:00 часов  будет работать временный вакцинальный пункт в ГАПОУ РС (Я) «Якутский автодорожный техникум» по адресу: Вилюйский тракт 5 км, к1.

Все процедуры проводятся бесплатно, без учета прикрепления к больнице и без предварительной записи.  Для получения вакцины при себе нужно иметь только паспорт, СНИЛС и медполис.

Фото: Пресс-служба ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3»
Источник: Пресс-служба ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3»
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