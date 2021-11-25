Пункт вакцинации открыт в Якутском автодорожном техникуме

Сегодня, 25 ноября, до 15:00 часов будет работать временный вакцинальный пункт в ГАПОУ РС (Я) «Якутский автодорожный техникум» по адресу: Вилюйский тракт 5 км, к1.

Все процедуры проводятся бесплатно, без учета прикрепления к больнице и без предварительной записи. Для получения вакцины при себе нужно иметь только паспорт, СНИЛС и медполис.