08.10.2022
12:31
254

Якутск

Пункт передержки животных Якутска отказался принимать собак у мобилизованных

Руководитель ППБЖ Якутска Екатерина Безрученко заявила, что приют давно переполнен, сообщает тгк КП-Якутия. С момента объявления мобилизации в пункт уже обратились более тридцати раз. И якутяне продолжают звонить каждый день. Но всем им отказывают, так как питомцев попросту некуда размещать: на данный момент в приюте содержатся более 1100 собак. Также Безрученко пожаловалась на нехватку средств: https://www.yakutia.kp.ru/daily/27455.5/4659049/

Фото: тгк КП-Якутия
Источник: тгк КП-Якутия

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх