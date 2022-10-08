08.10.2022
12:31
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Якутск
Пункт передержки животных Якутска отказался принимать собак у мобилизованных
Руководитель ППБЖ Якутска Екатерина Безрученко заявила, что приют давно переполнен, сообщает тгк КП-Якутия. С момента объявления мобилизации в пункт уже обратились более тридцати раз. И якутяне продолжают звонить каждый день. Но всем им отказывают, так как питомцев попросту некуда размещать: на данный момент в приюте содержатся более 1100 собак. Также Безрученко пожаловалась на нехватку средств: https://www.yakutia.kp.ru/daily/27455.5/4659049/
Фото: тгк КП-Якутия
Источник: тгк КП-Якутия
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