Пункт передержки животных Якутска отказался принимать собак у мобилизованных

Руководитель ППБЖ Якутска Екатерина Безрученко заявила, что приют давно переполнен, сообщает тгк КП-Якутия. С момента объявления мобилизации в пункт уже обратились более тридцати раз. И якутяне продолжают звонить каждый день. Но всем им отказывают, так как питомцев попросту некуда размещать: на данный момент в приюте содержатся более 1100 собак. Также Безрученко пожаловалась на нехватку средств: https://www.yakutia.kp.ru/daily/27455.5/4659049/