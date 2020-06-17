Пункт передержки безнадзорных животных благодарит Илону Броневицкую и всех неравнодушных

Пункт передержки безнадзорных животных вернулся к обычному режиму функционирования после отмены ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству.

На сегодня, 17 июня в городском пункте передержки находится 242 собаки и щенка, 12 кошек, из них стерилизовано и кастрировано 131 особь. После отмены ограничительных мероприятий по бешенству проведен отлов с городских улиц 134 безнадзорных животных. Выпущено в среду обитания 16 животных.

Напомним, согласно действующему с 1 января 2020 года федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» не агрессивные безнадзорные животные после отлова возвращаются в среду обитания, после обязательной вакцинации, стерилизации и маркирования.

По словам директора пункта передержки Екатерины Безрученко, выпуск стерилизованных животных проводится небольшим количеством. Первый выпуск состоялся 4 июня, следующий запланирован на 19 июня. Следующей партией планируется выпустить 24 животных. «К сожалению, безнадзорных животных забирают очень мало», — констатировала Екатерина Безрученко.

Городской пункт передержки благодарит за спонсорскую помощь и поддержку городские предприятия и организации МУП «Жилкомсервис», АО «ВостокТехТорг», сеть магазинов «Хозмаркет», известного благотворителя Илону Броневицкую, а также всех неравнодушных горожан и волонтеров.

«Хотим напомнить горожанам о необходимости стерилизовать своих домашних любимцев и не плодить армию безнадзорных животных. Не подбрасывайте ненужных щенков и котят на улицы, в подъезды. Не бросайте собак и кошек после дачного сезона, не выкидывайте их на улицу. В крайнем случае привозите в пункт передержки, возможно найдутся новые хозяева», — обращается к горожанам директор пункта передержки.

Окружная администрация города Якутска напоминает горожанам, что на территории столицы запрещено выпускать домашних животных на «самовыгул». Особенно это касается граждан, проживающих в частном секторе и содержащих собак для охраны. В противном случае, хозяину необходимо компенсировать затраты Пункта передержки на отлов и содержание животного. Собака, находясь без присмотра, представляет потенциальную угрозу безопасности горожан, в первую очередь, для детей. Известно, что часть собачьих стай, которые передвигаются сегодня по городским улицам, состоит именно из домашних животных, выпущенных на «самовыгул» безответственными хозяевами.

«Наши двери открыты для всех, что хочет завести верного друга. Выбор животных у нас огромный. Каждый из них хочет найти дом, а не быть выпущенным обратно на улицу», — подчеркнула Екатерина Безрученко.