Публичные слушания по объединению округов Якутска

В Якутске сегодня, 19 декабря, состоялись публичные слушания по проекту нормативно-правового акта Якутской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск». Слушания прошли в Большой зале Окружной администрации с соблюдением всех рекомендуемых мер против распространения коронавирусной инфекции.

Нормативно-правовой акт предусматривает сокращение количества округов г. Якутска с восьми до шести посредством объединения практически идентичных Центрального, Октябрьского и Губинского округов в один центральный округ, с последующим объединением муниципальных учреждений. Подчеркнем, что согласно проекту, состав специалистов социальной сферы и сферы ЖКХ сокращению не подлежит, изменения коснутся управленческого персонала. Данное укрупнение обусловлено необходимостью оптимизации структуры и количества муниципальных учреждений, расходов на административно-управленческий персонал, посредством выстраивания рациональной структуры и повышения эффективности управления в центральной части города Якутска. Также проект предполагает уточнение границ существующих административных территорий путем включения ранее незакрепленных участков.

Перед общественностью и депутатами Якутской городской Думы с докладами выступили заместитель главы города Якутска-руководитель аппарата Окружной администрации Павел КИРИЛЛИН и начальник правового департамента Айаал НОГОВИЦЫН. Свои заключения по проекту вносимых изменений представили приглашенные эксперты прокуратуры г. Якутска, управления Министерства юстиции РФ по РС(Я), Общественной палаты г. Якутска, контрольно-счетной палаты г. Якутска и Совета муниципальных образований РС(Я).

«Окружной администрацией г. Якутска подготовлен проект решения по совершенствованию административно-территориального устройства. Подчеркну, что существенные изменения затрагивают центральную территорию города и не касаются пригородов», — пояснил Павел Кириллин. Заместитель главы отметил, что с тех пор, как были установлены границы округов в 2001 году, произошли существенные изменения в составе населения и проблематике вопросов, которые должны решаться руководителями ТОУ.

Отделы социальной направленности сохранят свой функционал и местонахождение, предполагаемые изменения не затронут процесс работы с населением округов и работу Общественных советов. При этом планируется создать одну централизованную бухгалтерию для всех округов и единую службу закупок.

«Предлагается объединить центральные округа, благодаря данному укрупнению у руководителей появится больше возможностей для комплексного решения проблемных вопросов», — сообщил Павел Николаевич.

Присутствующие имели возможность задать интересующие их вопросы. Первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия ЕВСИКОВА поинтересовалась размерами экономии, последующей после принятия изменений.

«В 2021 году, в результате оптимизации, экономия составит около 14 млн рублей. В последующие годы рассчитываемая экономия составит от 25 до 30 млн рублей. Подчеркну, что вся сумма экономии будет направлена на развитие территорий», — ответил заместитель главы.

После обсуждения, ответов на вопросы и обмена мнениями присутствующие большинством голосов приняли решение рекомендовать внести данный вопрос на рассмотрение Якутской городской Думы.