Публичные личности поддержали Бурматова!
Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель Председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и автор «собачьего закона» Владимир Бурматов поделился в своем аккаунте Инстаграм небольшими фрагментами прошедшей пресс-конференции, на которой выступили известные, публичные личности.
Любимый многими актер Евгений Миронов, отметил:
«Когда случается такая беда, как в Якутске, то проще всего свалить все на бездомных собак, проще всего нанять бригаду, которая их уничтожит и как бы проблема закрыта на это время. А мало того еще получить лайки в соцсетях представителям власти что вот как они заботятся здоровьем своих близких и родных».
Артист подчеркнул, что если мы хотим жить в цивилизованном государстве, а мы к этому стремимся, то мы должны выполнять законы:
«То, что бездомные собаки в Якутске оказались на улице, что они стали бездомными, в этом виноваты не собаки, в этом виноваты люди», — резюмировал Миронов.
А звезда 90-ых, одна из первых участниц женской поп-группы «Блестящие» певица Ольга Орлова назвала Владимира Бурматова «собачьим ангелом» и появилась на онлайн конференции с собакой.
Фрагменты выступлений можно посмотреть на странице Бурматова.
Друзья, хочу просто поднять вам настроение. Вчера у нас прошла отличная пресс-конференция, на которой выступили Евгений Миронов, Леонид Ярмольник, Владимир Машков, Ольга Орлова, Елена Захарова, Илона Броневицкая и многие другие. Ваш покорный слуга тоже вставил свои пять копеек. Полистайте видео. В карусели совсем небольшие фрагменты наших выступлений. По ссылке в профиле — полная версия. Обязательно посмотрите просто для того, чтобы понять, что все будет хорошо. Мы говорили об ответственном обращении с животными, о нашем законе, о халатности чиновников, которая привела к трагедиям в Якутии и Забайкалье и о том, что с этим всем делать. Обязательно посмотрите, там очень много полезного. И хорошего дня вам! ❤️
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