Публичные личности поддержали Бурматова!

Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель Председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и автор «собачьего закона» Владимир Бурматов поделился в своем аккаунте Инстаграм небольшими фрагментами прошедшей пресс-конференции, на которой выступили известные, публичные личности.

Любимый многими актер Евгений Миронов, отметил:

«Когда случается такая беда, как в Якутске, то проще всего свалить все на бездомных собак, проще всего нанять бригаду, которая их уничтожит и как бы проблема закрыта на это время. А мало того еще получить лайки в соцсетях представителям власти что вот как они заботятся здоровьем своих близких и родных».

Артист подчеркнул, что если мы хотим жить в цивилизованном государстве, а мы к этому стремимся, то мы должны выполнять законы:

«То, что бездомные собаки в Якутске оказались на улице, что они стали бездомными, в этом виноваты не собаки, в этом виноваты люди», — резюмировал Миронов.

А звезда 90-ых, одна из первых участниц женской поп-группы «Блестящие» певица Ольга Орлова назвала Владимира Бурматова «собачьим ангелом» и появилась на онлайн конференции с собакой.

Фрагменты выступлений можно посмотреть на странице Бурматова.