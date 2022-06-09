Публичная программа выставки «Сокровища Третьяковской галереи»

Национальный художественный музей РС (Я) поздравляет всех с наступающим праздником Днем России – 12 июня!

В этот знаменательный день приглашаем всех желающих присоединиться к публичной программе масштабной выставки «Сокровища Третьяковской галереи». Представленные в экспозиции художественные произведения – это образцы классического русского и советского искусства.

В программе:

— На тематической экскурсии по выставке можно увидеть одни из самых известных картин и скульптур из собрания Государственной Третьяковской галереи — это портреты, пейзажи, натюрморты, бытовые картины, многие из которых знакомы зрителям с детских лет. Экскурсанты познакомятся с блестящими образцами портретов русских деятелей искусства и науки, носителей духовных и культурных ценностей Отечества: «Портрет И.Е. Репина» (1876) И.Н. Крамского, «Портрет Н.И. Пирогова» (1881) И.Е. Репина, «Портрет Н.А. Римского-Корсакова» (1898) В.А. Серова, «Портрет А.П. Чехова» (1898) И.(Осип) Э. Браза, «Портрет А.М. Горького» (1936) И.И. Бродского и др. Экскурсия расскажет о том, как развивалось отечественное искусство на протяжении двух столетий.

Экскурсии проводятся по сеансам по отдельной цене: 12.00, 14.00, 15.00 (по Пушкинской карте), 16.00, 18.00 ч. Стоимость: для взрослых – 750 руб./чел.; для лиц, не достигших 18 лет – 350 руб./чел; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 400 руб./чел.; для пенсионеров – 400 руб./чел.; многодетным семьям – 400 руб./чел. (при предъявлении соответствующих документов); школьные группы от 10 чел. – 250 руб./чел. (один сопровождающий бесплатно); дети до 7 лет – 50 руб./чел.; участники ВОВ, инвалиды I и II групп, дети-сироты, дети-инвалиды – 50 руб./чел. (при предъявлении соответствующих документов).

— Мастер-класс «Краски России» для детей (6+). Мастер-класс познакомит детей с занимательной творческой техникой – аппликацией. Музейный педагог Наталья Федорова приглашает юных творцов создать свое произведение по мотивам картины известной представительницы русского авангарда Н.С. Гончаровой. Стоимость: 250 руб./чел. Предварительная запись по номеру:8 (924) 461-45-68 (WhatsApp).

Внимание! С 8 июня по 17 июля 2022 г. выставка «Сокровища Третьяковской галереи» будет работать без выходных. Режим работы: среда 12.00-20.00 (касса до 19.30); понедельник-вторник, четверг-воскресенье 11.00-19.00 (касса до 18.30).

Вход на выставку по Прейскуранту: для взрослых – 600 руб./чел, для лиц, не достигших 18 лет – 300 руб./чел; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 300 руб./чел.; для пенсионеров – 300 руб./чел.; многодетным семьям – 300 руб./чел. (при предъявлении соответствующих документов); школьные группы от 10 чел. – 200 руб./чел (один сопровождающий бесплатно); дети до 7 лет – бесплатно; участники ВОВ, инвалиды I и II групп, дети-сироты, дети-инвалиды – бесплатно (при предъявлении соответствующих документов). Экскурсионное обслуживание по сеансам по отдельной цене.

• Билеты можно приобрести в кассе основного здания НХМ РС (Я) по адресу: Кирова, 9 согласно режиму работы и на официальном сайте по ссылке: https://sakhamuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/tekushchie-vystavki/gtg/

• Купить билеты по Пушкинской карте можно по ссылке: https://vmuzey.com/event/vystavka-sokrovishcha-tretyakovskoy-galerei

• Купить билеты с экскурсией по Пушкинской карте можно по ссылке: https://vmuzey.com/event/ekskursiya-sokrovishcha-tretyakovskoy-galerei