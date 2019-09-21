Птица, дарующая счастье. В Якутии отметили День журавля

В литературном музее им. П.А. Ойунского состоялся праздник, посвященный Международному дню журавля, сообщили ЯСИА в пресс-службе Минэкологии. Праздник собрал почитателей этой удивительной птицы. В народе есть поверье: увидеть танец стерха — познать счастье.

Мероприятие началось с презентации заведующей отдела природы Якутского государственного музея им. Ем.Ярославского Нелли Кондаковой работ основателя Эльгяйского музея природы Бориса Андреева: книги об изучении птиц и уникальную карту гнездования черных журавлей.

Орнитолог, связавший свою научную деятельность с изучением стерха, кандидат биологических наук, сотрудник лаборатории исследований ИБПК СО РАН Мария Владимирцева продемонстрировала гостям видеоматериалы о журавлях, а также рассказала об особенностях поведения, дальних миграциях и существующих проблемах охраны видов журавлей. Она сообщила, что в мире насчитывают всего 15 видов журавлей, в России встречаются семь из них, а в Якутии — шесть. «За журавлями наблюдать очень интересно, взаимоотношения птиц, их проявление заботы к птенцам очень похожи на человеческие», — поделилась она.

Не менее интересной частью мероприятия стало знакомство гостей с произведениями якутских писателей, которые посвятили этим священным птицам, свои произведения. Об образе черного стерха в известном романе-трилогии «Хара кыталык» народного поэта ЯАССР Ивана Гоголева рассказала его дочь Анна Гоголева. Она отметила, что образ черного стерха многогранен, через него поэт выразил тревогу за судьбу своего народа.

В завершении мероприятия, главный специалист Департамента по водным отношениям и экологическому просвещению Минэкологии Якутии Нюргуяна Гуринова провела игру «Интересные факты о журавлях».

Праздник украсили своим выступлением артисты якутской эстрады.