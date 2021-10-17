Птички и белочки в городском парке Якутска

Известный журналист, фотограф и спортивный обозреватель Владислав КОРОТОВ, гуляя со своей женой Надеждой ЕФРЕМОВОЙ, сфотографировал очаровательных обитателей городского парка Якутска — птичек и белочек. Смотрим и любуемся.

Фото: Владислава КОРОТОВА.

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